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Radfahrerin von Lkw erfasst

Tödlicher Unfall in Bozen

Mittwoch, 29. April 2026 | 09:22 Uhr
kerze trauer symbol tot tod
fotolia.de/pim pic
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Von: mk

Bozen – In der Vittorio-Veneto-Straße in Bozen hat sich am Mittwochmorgen auf der Höhe vom Grieserhof ein tragischer Verkehrsunfall ereignet. Eine Person ist dabei tödlich verunglückt.

Ersten Informationen wurde eine Radfahrerin von einem Lkw erfasst. Im Einsatz standen der Notarzt und ein Rettungstransportwagen vom Weißen Kreuz, die Feuerwehr, die Ortspolizei und die Notfallseelsorge.

Die Frau im Alter zwischen 30 und 40 Jahren, die angefahren wurde, ist in der Folge ihren schweren Verletzungen erlegen. Sämtliche Bemühungen der Rettungskräfte erwiesen sich als vergebens.

Die Ortspolizei ermittelt den genauen Unfallhergang.

Bezirk: Bozen

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