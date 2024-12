Tödlicher Unfall in Catanzaro: 15-Jähriger stirbt, sechs weitere verletzt

Von: Ivd

Catanzaro – Eine Tragödie erschütterte in der Nacht auf Freitag die süditalienische Stadt Catanzaro: Ein 15-jähriger Junge kam bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben, sechs weitere junge Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Der Unfall ereignete sich in einer Tunnelpassage auf der Staatsstraße 109 in der Nähe der Ortschaft Piterà, die ins Gebirge der Sila führt.

Zwei Fahrzeuge kollidieren frontal

Beteiligt waren ein Audi A4 und eine Lancia Y. Die Kollision, deren genaue Ursache noch ermittelt wird, führte dazu, dass die Insassen in den Fahrzeugen eingeklemmt wurden. Feuerwehrkräfte des Kommandos Catanzaro waren im Einsatz, um die Verletzten aus den zertrümmerten Autowracks zu bergen. Rettungskräfte des 118-Dienstes brachten die Betroffenen anschließend in umliegende Krankenhäuser.

Nach ersten Erkenntnissen befand sich der verstorbene 15-Jährige mit mehreren Begleitern in dem Lancia. Die Ermittlungen der Carabinieri konzentrieren sich derzeit auf mögliche Ursachen des Unfalls. Im Raum stehen insbesondere überhöhte Geschwindigkeit und eine dadurch verursachte Fahrbahnverlagerung eines der beiden Fahrzeuge. Die Höchstgeschwindigkeit auf diesem Straßenabschnitt ist auf 50 Kilometer pro Stunde begrenzt.

Untersuchungen zu Alkohol- und Drogeneinfluss

Wie italienische Medien berichten, hat die Staatsanwaltschaft von Catanzaro unter anderem Alkoholtests für alle Insassen der beteiligten Fahrzeuge angeordnet, einschließlich des verstorbenen Jungen. Es soll geklärt werden, ob einer der Fahrer oder Mitfahrer unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stand.

Der Verkehr auf der Staatsstraße 109 war für mehrere Stunden komplett blockiert, bevor die Strecke in den frühen Morgenstunden wieder freigegeben werden konnte. Die Aufräumarbeiten und Ermittlungen vor Ort dauerten bis spät in die Nacht an.

Tragische Nacht mit offenen Fragen

Die Tragödie hat die Gemeinde Catanzaro tief erschüttert. Der Verlust eines jungen Lebens und die schweren Verletzungen anderer werfen Fragen zur Sicherheit auf den Straßen sowie zur Einhaltung von Geschwindigkeitsbegrenzungen auf. Die Ermittlungen dauern an, um den genauen Ablauf der Geschehnisse zu rekonstruieren und mögliche Verantwortlichkeiten zu klären.