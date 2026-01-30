Toter Elfjähriger bei Bluttat im obersteirischen Leoben

Von: apa

Im obersteirischen Leoben ist am Freitag am Nachmittag ein Elfjähriger getötet worden. Laut Polizei liegen Hinweise auf ein Gewaltverbrechen vor, nähere Einzelheiten zur Todesart oder einer Tatwaffe gab es vorerst nicht. Im Zuge der Ermittlungen ergab sich ein Tatverdacht gegen die 39-jährige Mutter des Buben. Sie wurde festgenommen. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen zum genauen Tathergang und dem Motiv übernommen, teilte die Landespolizeidirektion am Abend mit.

Die Einsatzkräfte waren gegen 15.00 Uhr zu dem Mehrparteienhaus in einer Wohnsiedlung in der obersteirischen Bezirkshauptstadt gerufen worden, sagte ein Polizist zur APA. Dabei handelt es sich um eine Wohnung am linken Murufer in der Nähe des Landeskrankenhauses bei der Vordernbergerstraße. Der Bub wurde leblos in der Wohnung entdeckt. Wegen der Auffindungssituation und der Spurenlage vor Ort ging man von einem Gewaltverbrechen aus.

Am späten Nachmittag waren Beamte am Tatort, der abgesperrt worden war. Dass die Mutter ebenfalls Verletzungen aufgewiesen haben soll, wurde nicht bestätigt.