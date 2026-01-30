Aktuelle Seite: Home > Chronik > Toter Elfjähriger bei Bluttat im obersteirischen Leoben
Elfjähriger wurde im obersteirischen Leoben tot aufgefunden

Toter Elfjähriger bei Bluttat im obersteirischen Leoben

Freitag, 30. Januar 2026 | 18:25 Uhr
Elfjähriger wurde im obersteirischen Leoben tot aufgefunden
APA/APA/ROLAND THENY/ROLAND THENY
Schriftgröße

Von: apa

Im obersteirischen Leoben ist am Freitag am Nachmittag ein Elfjähriger getötet worden. Laut Polizei liegen Hinweise auf ein Gewaltverbrechen vor, nähere Einzelheiten zur Todesart oder einer Tatwaffe gab es vorerst nicht. Im Zuge der Ermittlungen ergab sich ein Tatverdacht gegen die 39-jährige Mutter des Buben. Sie wurde festgenommen. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen zum genauen Tathergang und dem Motiv übernommen, teilte die Landespolizeidirektion am Abend mit.

Die Einsatzkräfte waren gegen 15.00 Uhr zu dem Mehrparteienhaus in einer Wohnsiedlung in der obersteirischen Bezirkshauptstadt gerufen worden, sagte ein Polizist zur APA. Dabei handelt es sich um eine Wohnung am linken Murufer in der Nähe des Landeskrankenhauses bei der Vordernbergerstraße. Der Bub wurde leblos in der Wohnung entdeckt. Wegen der Auffindungssituation und der Spurenlage vor Ort ging man von einem Gewaltverbrechen aus.

Am späten Nachmittag waren Beamte am Tatort, der abgesperrt worden war. Dass die Mutter ebenfalls Verletzungen aufgewiesen haben soll, wurde nicht bestätigt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
PAN-Europe warnt vor Pestizid-Cocktail in Äpfeln
Kommentare
126
PAN-Europe warnt vor Pestizid-Cocktail in Äpfeln
Kein Olympia-Ticket: Busfahrer nimmt Bub nicht mit
Kommentare
88
Kein Olympia-Ticket: Busfahrer nimmt Bub nicht mit
Versammlung zu “Remigration”: Unterberger und Schullian empört
Kommentare
62
Versammlung zu “Remigration”: Unterberger und Schullian empört
Schützenbund sieht Olympia-Skandal
Kommentare
39
Schützenbund sieht Olympia-Skandal
Erschütternd: “Eine unmenschliche Tat. Ich hoffe auf eine angemessene Strafe!”
Kommentare
38
Erschütternd: “Eine unmenschliche Tat. Ich hoffe auf eine angemessene Strafe!”
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Seit 18 Jahren Südtirols Watten-Treffpunkt im Netz
Seit 18 Jahren Südtirols Watten-Treffpunkt im Netz
watten.org
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 