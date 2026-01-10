Aktuelle Seite: Home > Chronik > Tourist wollte mit Sommerreifen auf den Berg
Fahrt auf vereistem Forstweg endet glimpflich

Tourist wollte mit Sommerreifen auf den Berg

Samstag, 10. Januar 2026 | 08:11 Uhr
Karren Auto
ORF Vorarlberg
Schriftgröße

Von: luk

Dornbirn – Ein winterlicher Ausflug auf den Dornbirner Hausberg Karren ist am Dreikönigstag für einen Touristen abrupt zu Ende gegangen. Der Mann versuchte, mit seinem Auto über einen Forstweg auf den 976 Meter hohen Gipfel zu fahren. Dabei ignorierte er das allgemeine Fahrverbot auf der Strecke sowie die Tatsache, dass er auf seinem BMW-SUV stark abgefahrene Sommerreifen montiert hatte.

Statt die Seilbahn zu nutzen oder zu Fuß aufzusteigen, verließ sich der rumänische Tourist auf sein Navigationsgerät. Weit kamen er und seine Beifahrerin jedoch nicht, wie österreichische Medien berichten: Schon auf Höhe der ersten Seilbahnstütze blieb das Fahrzeug stecken. Zeugen filmten das Ende der riskanten Fahrt.

Der Forstweg auf den Karren ist ausschließlich für land- und forstwirtschaftliche Zwecke freigegeben. Für Spaziergänger und Wanderer ist er erlaubt, nicht jedoch für Autos. Besonders im Winter kann der Weg gefährlich werden, da auch steile Abhänge und enge Geländeeinschnitte vorkommen. Jede Fehlentscheidung kann riskant sein.

Ein Absturz blieb dem Lenker aber zum Glück erspart. Das Auto konnte schließlich mit einem Traktor geborgen werden. Verletzt wurde niemand. Gegenüber Helfern gaben die beiden Insassen an, dem Navigationsgerät gefolgt zu sein.

Ob der Ausflug auch rechtliche Konsequenzen nach sich zieht, ist offen.

© 2026 First Avenue GmbH
 