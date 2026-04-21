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Die Ruinenstadt Teotihuacán

Touristin in Ruinenstadt Teotihuacán in Mexiko erschossen

Dienstag, 21. April 2026 | 04:18 Uhr
Die Ruinenstadt Teotihuacán
APA/APA/AFP/VALENTINA ALPIDE
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Von: APA/AFP

Ein Mann hat in der Ruinenstadt Teotihuacán in Mexiko eine kanadische Touristin erschossen. Mindestens sechs weitere Menschen seien verletzt worden, teilten die Behörden am Montag mit. Der Angreifer habe sich anschließend das Leben genommen. Unter den Verletzten befindet sich auch ein kolumbianisches Kind. Zuvor war von vier Verletzten die Rede gewesen. Der Vorfall ereignete sich zur Mittagszeit in der bei Touristen sehr beliebten Stätte im Zentrum Mexikos.

Laut einem Bericht des Sicherheitsministeriums des Bundesstaates Mexiko wurden mindestens neun Menschen verletzt, die meisten von ihnen durch Schüsse. Unter den Verletzten befinden sich eine Kanadierin, ein Russe, ein Niederländer und drei Kolumbianer. Das Kind wurde im Beckenbereich von einer Kugel getroffen.

Den ersten Ermittlungen zufolge “scheint es sich um einen gezielten Angriff zu handeln”, sagte der Sicherheitsminister des Bundesstaates Mexiko, Cristóbal Castañeda, vor Journalisten. Er nannte zunächst keine weiteren Einzelheiten. Die Behörden teilten mit, auf dem Gelände “eine Schusswaffe, eine Stichwaffe (Messer) und Munition” gefunden zu haben. Die Polizei sowie die Nationalgarde seien im Einsatz.

Touristen gehen in Deckung

Auf Videos, die in Onlinenetzwerken verbreitet wurden, war zu sehen, wie der maskierte Täter von der Mondpyramide aus mehrere Schüsse abgibt, während Touristen sich weiter unten in Deckung bringen. Aufnahmen von AFPTV zeigten Rettungskräfte, die eine in ein weißes Laken gehüllte Leiche von der Pyramide hinuntertragen.

“Was heute in Teotihuacán geschehen ist, schmerzt uns zutiefst”, erklärte die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum im Onlinedienst X. Die kanadische Außenministerin Anita Anand sprach ebenfalls auf X von einem “schrecklichen bewaffneten Gewaltakt”.

Die Ruinen von Teotihuacán, zu denen unter anderem die Mond- und die Sonnenpyramiden gehören, stammen aus der vorkolonialen Zeit. Sie zählen zu den beliebtesten Touristenattraktionen in Mexiko. Die rund 50 Kilometer von der Hauptstadt Mexiko-Stadt entfernt gelegene Anlage gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe.

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