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Nancy Sinatra spricht von "Gotteslästerung"

Nancy Sinatra kritisiert Trump für Posten von “My Way”

Montag, 20. April 2026 | 13:28 Uhr
Nancy Sinatra spricht von \
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JAMIE MCCARTHY
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Von: APA/dpa

Nancy Sinatra, die Tochter des legendären US-Entertainers Frank Sinatra, hat sich entsetzt darüber gezeigt, dass US-Präsident Donald Trump einen Auftritt ihres Vaters mit dem Evergreen “My Way” auf seinem Truth-Social-Account gepostet hat. Dies sei “Gotteslästerung” schrieb die als Kritikerin von Trump bekannte Sängerin am Sonntag, ohne dies weiter zu erklären. Nutzer hatten sie auf Trumps Post aufmerksam gemacht.

Auf die Frage von Nutzern, ob sie nicht dagegen einschreiten könne, sagte sie, nur die Verleger könnten da etwas ausrichten. Das Lied stammt nicht von Frank Sinatra. Trump selbst hatte den Song kommentarlos am Samstag gepostet.

Der Nutzer, der Nancy Sinatra auf den Post aufmerksam gemacht hatte, schrieb dazu: “Oh mein Gott, @NancySinatra wird darüber nicht erfreut sein. Trump widerspricht allem, wofür Frank stand. Er war ein großer Verfechter der Gleichberechtigung und unterstützte die Bürgerrechtsbewegung.” Dazu schrieb Nancy Sinatra dann: “Das ist eine Gotteslästerung.”

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