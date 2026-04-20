Finanzpolizei geht gegen illegales Streaming vor

Von: mk

Rom – Die Spezialeinheit für Waren und Dienstleistungen der Finanzpolizei hat in Italien eine umfassende Offensive gegen audiovisuelle Piraterie in Gastbetrieben gestartet. Im Fokus der Ermittlungen steht die illegale Nutzung von Streaming-Systemen in Bars und öffentlichen Lokalen, wobei die Einsätze gezielt auf internationale Sportereignisse wie die Spiele der UEFA Champions League abgestimmt wurden.

Diese großangelegte Operation wird von der Finanzpolizei in enger Zusammenarbeit mit den einzelnen Landeskommandos auf Provinzebene koordiniert und basiert auf präzisen Analysen sowie auf Ergebnissen vorangegangener Kontrollen.

Die aktuelle Interventionswelle beschränkt sich nicht nur auf den Schutz des Urheberrechts, sondern umfasst eine tiefgreifende Prüfung administrativer und steuerlicher Aspekte sowie der genutzten technischen Infrastruktur in den Gastbetrieben.

Nach Einschätzung der Ermittler stellt der Einsatz illegaler Empfangssysteme eine Form des unlauteren Wettbewerbs dar, die das gesamte Wirtschaftssystem destabilisiert und die Existenz ehrlicher Unternehmen sowie deren Arbeitsplätze gefährdet.

Die Finanzpolizei betont, dass solche Kontrollen bei verschlüsselten Sportinhalten auch in den kommenden Wochen konsequent fortgesetzt würden. Ziel bleibt es, die Einhaltung der Regeln im Gastgewerbe sicherzustellen und jene Unternehmer zu schützen, die ihre Geschäfte auf legaler Basis führen.