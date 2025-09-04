Tragisch: Vespa-Lenker stirbt bei nächtlichem Unfall

Von: mk

St. Georgen – Zu einem tragischen Verkehrsunfall ist es in der Nacht bei St. Georgen im Pustertal gekommen. Ersten Informationen kam es gegen 22.00 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Vespa. Der Lenker des Motorrollers wurde tödlich verletzt.

„Die Vespa ist vom Ahrntal talauswärts gefahren und frontal mit dem Pkw zusammengeprallt“, skizziert Florian Schraffl, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr von St. Georgen, gegenüber Südtirol News grob das Unfallgeschehen.

Laut Aussagen von Autolenkern, die sich hinter den Unfallfahrzeugen befanden und zur Unfallstelle kamen, war der Vespa-Lenker auf der Stelle tot. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Ansa handelt es sich um einen 59-Jährigen aus Bruneck.

„Der Pkw-Fahrer wurde mit einem Schock ins Krankenhaus gebracht“, berichtet Schraffl.

Die Freiwillige Feuerwehr von Gas wurde nachalarmiert. Im Einsatz standen außerdem das Weiße Kreuz und der Notarzt. Die Carabinieri ermitteln den genauen Unfallhergang. Zur Räumung der Unfallstelle musste die Staatsstraße vorübergehend gesperrt werden.