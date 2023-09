Tragisches Ereignis nur unweit des Bozner Stadtzentrums

Bozen – Es ist ein trauriger und zugleich bedenklicher Vorfall: In der Südtiroler Landeshauptstadt ist am Mittwochabend ein in Aldein wohnhafter Mann (24) ums Leben gekommen. Der Mann brach auf den Wiesen im Bereich der Loretobrücke zusammen. Passanten hatten gegen 18.00 Uhr bemerkt, dass es dem Mann nicht gut ging, und alarmierten die Rettung. Dem 24-Jährigen konnte aber trotz langer Wiederbelebungsversuche nicht mehr geholfen werden. Er hatte einen Herzstillstand erlitten.

Der genaue Grund dafür muss durch eine Autopsie festgestellt werden. Allerdings ist es laut einem Bericht der Zeitung Alto Adige sehr wahrscheinlich, dass dem jungen Mann aus Aldein Drogenkonsum zum Verhängnis geworden ist. Unter der Brücke wurde nämlich eine Art Lager gefunden. Ein paar Schuhe, Kosmetikprodukte, Bekleidung und zahlreiche gebrauchte Spritzen. Es dürfte sich um die letzte Zufluchtsstätte des jungen Mannes gehandelt haben.