Tragisches Unglück bei Klettertour

35-jährige Einheimische stürzt 200 Meter in die Tiefe

Völs am Schlern – Am heutigen Samstagvormittag ist es um 11.11 Uhr zu einem tödlichen Unfall gekommen.

Eine 35-jährige Südtirolerin verlor kurz vor dem Ausstieg aus der Kletterroute in rund 2.400 Metern Seehöhe den Halt und stürzte ab. In der Folge riss das Seil, sodass die 35-Jährige rund 200 Meter in die Tiefe stürzte. Ihr 48-jähriger Seilschaftspartner verständigte sofort die Rettungskräfte. Dem Notarzt, der mit dem Rettungshubschrauber des Aiut Alpin Dolomites zur Unfallstelle geflogen wurde, blieb allerdings nur mehr die traurige Aufgabe, den Tod der jungen Frau festzustellen.

Der unter Schock stehende 48-Jährige wurde von den Rettungskräften aus der Wand geholt und nach Seis am Schlern gebracht. Neben den Rettungskräften befanden sich auch die Carabinieri von Kastelruth im Einsatz.