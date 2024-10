Tramin: Katze in Balkonverschalung eingeklemmt

Von: luk

Tramin – Am Mittwoch war die Aufregung in Tramin groß, doch die Freiwillige Feuerwehr Tramin war einmal mehr mit Engagement zur Stelle, als es brenzlig wurde. Dieses Mal ging es jedoch nicht um einem Brand oder einen technischen Einsatz, sondern um die Rettung eines in Not geratenen Haustiers.

Um 14.24 Uhr wurden die Wehrleute zu dem ungewöhnlichen Einsatz gerufen: Eine Katze war in eine Balkonverschalung geklettert, eingeklemmt und konnte sich nicht mehr selbst befreien.

Mit viel Feingefühl und professionellem Geschick gelang es den Einsatzkräften, das verängstigte Tier unverletzt aus seiner misslichen Lage zu befreien. Die Katze wurde wohlbehalten ihren erleichterten Besitzern übergeben.

Dieser Einsatz zeigt, dass die Feuerwehr nicht nur bei großen Notfällen zur Stelle ist, sondern auch für die kleinen, herzerwärmenden Momente im Einsatz steht.