Kühlbox beschlagnahmt

Transplantiertes Herz: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen sechs Personen

Freitag, 13. Februar 2026 | 15:20 Uhr
518284525_1253834223199599_6958003263291722995_n
Facebook/Azienda Ospedaliera dei Colli/Ospedale Monaldi
Von: mk

Neapel/Bozen – Im Fall der Herztransplantation an einem zwei Jahre und vier Monate alten Kind im Monaldi-Krankenhaus in Neapel hat die hiesige Staatsanwaltschaft hat sechs Personen – drei Ärzte und drei Pflegekräfte – ins Ermittlungsregister eingetragen.

Wie berichtet, hat die Operation am vergangenen 23. Dezember September stattgefunden. Das Spenderherz aus Südtirol war mutmaßlich durch die Verwendung von Trockeneis im Zuge des Transports von Bozen nach Neapel irreparabel beschädigt worden.

Bei den Personen, gegen die ermittelt wird, handelt es sich um Mitglieder jener Teams, die für die Organentnahme in Bozen sowie für die anschließende Transplantation in Neapel verantwortlich waren.

Der Tatvorwurf lautet derzeit auf fahrlässige Körperverletzung, schreibt die Nachrichtenagentur Ansa. Nicht alle medizinischen Fachkräfte, die von der Klinikleitung des Monaldi suspendiert wurden, gelten auch als offiziell Verdächtige. Ein weiterer Zweig der Ermittlungen betrifft die Schließung der Abteilung.

Die Sondereinheit der Carabinieri für Lebensmittelsicherheit und Hygiene NAS hat unterdessen im Auftrag der Staatsanwaltschaft die spezielle Kühlbox beschlagnahmt, in der das Spenderherz transportiert worden war. Das Behältnis dient dazu, mittels eines eigenen Systems entnommene Organe, die transplantiert werden sollen, mit der richtigen Temperatur aufzubewahren.

Wie italienische Medien berichten, wird die Staatsanwaltschaft demnach bald Gutachter ernennen, die den Zustand des Behältnisses einschätzen sollen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
