Tödlicher Lawinenabgang

Trauer um Armin Schwitzer [50]

Montag, 23. Februar 2026 | 08:45 Uhr
Meran/Sarnthein – Groß sind die Trauer und die Bestürzung im Sarntal um Armin Schwitzer. Der 50-jährige Einheimische ist am Sonntagvormittag tödlich bei einem Lawinenabgang verunglückt.

Wie berichtet, stieg der Mann mit den Tourenski auf die Plattingerspitze auf. Gegen 12.20 Uhr löste sich knapp unterhalb des Gipfels eine Lawine, die den aufsteigenden Skitourengeher erfasste und mit ins Tal riss. Die Schneemassen entwickelten sich zu einer großen Lawine.

Skifahrer des Skigebiets Meran 2000 beobachteten den Lawinenabgang zufällig und setzten umgehend einen Notruf bei der Landesnotrufzentrale ab. Diese alarmierte die Bergrettung Meran sowie den Rettungshubschrauber Pelikan 1.

Aufgrund der Größe der Lawine wurden die Nachbarrettungsstellen, der Bergrettungsdienst Lana und jener von Sarnthein sowie ein zweiter Rettungshelikopter Pelikan 3 nachalarmiert. Weiters standen die Bergrettung Meran mit Suchhund sowie der Bergrettungsdienst der Finanzwache im Einsatz. Insgesamt waren zwischen 60 und 70 Bergretterinnen und Bergretter beteiligt.

Bergrettungsdienst im AVS Meran

Gegen 16.00 Uhr wurde der Skitourengeher in einer Tiefe von etwa 0,5 Metern in der Lawine aufgefunden. Der Notarzt konnte leider nur mehr den Tod des Alpinisten feststellen.

Vermutlich erlitt er durch den rund 330 Höhenmeter langen Absturz in der Lawine tödliche Verletzungen. Der Leichnam wurde geborgen und abtransportiert. Die Notfallseelsorge betreute die Angehörigen.

Nach rund vier Stunden konnte der Einsatz beendet werden, die Rettungsmannschaften rückten anschließend wieder ein.

Wie Alto Adige online berichtet, hinterlässt der passionierte Bergsteiger eine Frau, die als Grundschullehrerin arbeitet, einen Sohn und zwei Töchter.

