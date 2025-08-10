Aktuelle Seite: Home > Chronik > Trauer um Gioele Sacchet [33] aus Bozen
Tödlicher Motorradunfall

Trauer um Gioele Sacchet [33] aus Bozen

Sonntag, 10. August 2025 | 08:41 Uhr
Screenshot 2025-08-10 082606
Von: mk

Mölten – Bei dem Verunglückten, der am Samstag bei einem Motorradunfall oberhalb von Terlan in Richtung Mölten ums Leben kam, handelt es sich um Gioele Sacchet. Der 33-jährige Bozner hatte eine Leidenschaft für Motorräder und trat nicht nur als Unternehmer, sondern auch als Stadtviertelrat von Europa-Neustift und politischer Vertreter der Lega in Erscheinung.

Wie berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 15.40 Uhr auf der Landesstraße bei Kilometer 3 in Richtung Mölten. Notarzt und Weißes Kreuz eilten zur Unfallstelle. Sie konnten das Leben des jungen Mannes jedoch nicht mehr retten. Auch die Freiwillige Feuerwehr von Terlan stand im Einsatz.

Ersten Erhebungen der Carabinieri zufolge war kein weiteres Fahrzeug in den tragischen Unfall verwickelt. Sacchet, der eine Desinfektionsfirma in Bozen führte und als leidenschaftlicher Motorradfahrer bekannt war, erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Wie Alto Adige online berichtet, hatte Gioele Sacchet die italienischsprachige Handelsoberschule „Cesare Battisti“ in Bozen besucht.

Bezirk: Salten/Schlern

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

