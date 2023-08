Trauer um Herta Unterweger [58] und Diego Caldarazzo [57]

Brixen – Herta Unterweger (58) und Diego Caldarazzo (57) sind die Opfer des schrecklichen Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend gegen 20.00 Uhr auf der Staatsstraße südlich von Brixen zugetragen hat. Wie berichtet, war das Ehepaar auf einem Motorrad in Richtung Norden unterwegs, als aus einem Parkplatz ein Klein-Lkw mit polnischem Kennzeichen auf die Straße auffuhr.

Der Aufprall auf der Höhe der Pizzeria Harpf war verhängnisvoll. Unterweger und Caldarazzo wurden von ihrer Kawasaki auf den Asphalt geschleudert. Sie verstarben noch an der Unfallstelle. Sämtliche Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos.

Der Fahrer des Kleinlasters wurde unter Schock ins Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug war zum Zeitpunkt des Unfalls leer und wurde ebenso wie die Kawasaki beschlagnahmt.

Das Paar wohnte in der Bahnhofsgegend in Brixen. Es hinterlässt eine 29-jährige Tochter. Die Trauer und Bestürzung in der Bischofsstadt sind groß. Um Caldarazzo, der bei Rubner Holzbau tätig war, trauern auch seine Kollegen.