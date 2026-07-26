Trauer um Richard Steger [68] aus Sand in Taufers

Von: mk

Sand in Taufers – Trauer und Bestürzung herrschen in Sand in Taufers. Bei dem 68-Jährigen, der bei einem Bergausflug am Samstagvormittag am Fensterlekofel ums Leben gekommen ist, handelt es sich um Richard Steger aus dem Ort. Der Mann hatte jahrelang als Buschauffeur gearbeitet und war in seiner Heimatgemeinde sehr bekannt.

Wie berichtet, war Steger gemeinsam mit einem Begleiter unterwegs gewesen, bis er gegen 9.30 Uhr in der Südrinne des Berges aus noch ungeklärter Ursache das Gleichgewicht verlor und mehrere Meter in die Tiefe stürzte. Dabei erlitt er tödliche Verletzungen.

Der Begleiter setzte sofort den Notruf ab. Im Einsatz standen die Freiwilligen der Bergrettung von Sand in Taufers sowie der Notarzthubschrauber Pelikan 2. Doch das Schicksal meinte es nicht gut für den Verunglückten. Er erlag auf dem Weg ins Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Die genaue Ursache des Unfalls ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Bürgermeister Josef Nöckler, der in der Nachbarschaft lebt, erinnert sich an Steger als eine Person, die von allen sehr geschätzt war, und als einen großen Bergliebhaber. Im Namen der gesamten Gemeinde sprach Nöckler sein Beileid aus.