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Unternehmer und Pferdesportförderer

Trauer um Sepp Aichner

Dienstag, 16. Juni 2026 | 14:54 Uhr
sepp aichner
Alto Adige
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Von: luk

Bruneck – Der Südtiroler Unternehmer und Pferdesportförderer Josef „Sepp“ Aichner ist im Alter von 59 Jahren im Krankenhaus Bruneck verstorben. Wie bekannt wurde, erlag Aichner in der Nacht auf Dienstag einer längeren Krankheit. Anfang September hätte er seinen 60. Geburtstag gefeiert.

Aichner galt als eine der prägenden Persönlichkeiten des italienischen Galopp- und Hindernissports. Mit seinen Pferden feierte er zahlreiche Erfolge auf nationaler Ebene. Besonders in Erinnerung bleiben die vier Siege von “L’Estran” beim prestigeträchtigen Großen Preis von Meran, die Aichner einen festen Platz in der Geschichte des Rennsports sicherten.

Trotz seiner Erfolge blieb der Unternehmer für seine Bodenständigkeit bekannt. Statt sich in den Mittelpunkt zu stellen, arbeitete er häufig selbst im Stall mit, unterstützte Trainer und Mitarbeiter und kümmerte sich auch nach den Rennen um seine Pferde.

Neben seiner Leidenschaft für den Pferdesport war Aichner auch als Unternehmer erfolgreich. Weggefährten beschreiben ihn als großzügigen, hilfsbereiten und stets respektvollen Menschen, der Siege mit Freude feierte und Niederlagen mit Fairness akzeptierte.

Besonders eng war laut Alto Adige online seine Zusammenarbeit mit der Familie Vana, die ihn über viele Jahre bei seinen sportlichen Erfolgen begleitete.

Mit Sepp Aichner verliert der Südtiroler Pferdesport eine seiner bekanntesten Persönlichkeiten. Er hinterlässt seine Ehefrau Christine, die Kinder Devid und Nadine sowie zahlreiche Angehörige, Freunde und Weggefährten.

Bezirk: Pustertal

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