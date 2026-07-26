Traurig: Vermisster Einheimischer wird tot aufgefunden

Von: mk

Ehrenburg – Die Wandertour eines Einheimischen, der am Samstag in Richtung Astalm bei Ehrenburg aufgebrochen ist, hat ein tragisches Ende gefunden. Rettungskräfte haben den Mann spät am Abend leblos aufgefunden.

Gegen 20.00 Uhr abends war der Einheimische als vermisst gemeldet worden, nachdem er nicht nach Hause zurückgekehrt war.

Im Einsatz standen die Bergrettung, das Weiße Kreuz samt Notarzt, die Feuerwehr und die Carabinieri. Nach einer Suchaktion wurde der Wanderer gegen 22.45 Uhr tot aufgefunden.

Die Bergretter der Finanzpolizei haben Ermittlungen aufgenommen. Die Notfallseelsorge kümmerte sich um die Betreuung der Angehörigen.

Ersten Informationen zufolge wird als Todesursache ein medizinisches Problem vermutet.