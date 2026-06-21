Treue auch im Tod

Von: luk

Bozen – Ein kleiner Hund hat am Freitag sowie in der Nacht auf Samstag an der Seite seines verstorbenen Besitzers ausgeharrt und über ihn gewacht. Der 61-jährige Mann war in seiner Wohnung in der Turinstraße offenbar an einem plötzlichen medizinischen Notfall gestorben. Erst am Samstagmittag wurde er tot aufgefunden.

Alarmiert worden waren Feuerwehr, Rettungskräfte des Weißen Kreuzes und Beamte der Polizei von der Schwester des Mannes, nachdem dieser seit Freitag nicht mehr erreichbar gewesen war. Für Samstag waren die beiden zum Mittagessen verabredet, um gemeinsam seinen 61. Geburtstag zu feiern. Doch weder auf das Klingeln noch auf Anrufe reagierte der Mann.

Aus der Wohnung war lediglich das eindringliche Bellen von “Taxi” zu hören, der Hündin des Verstorbenen. Die Einsatzkräfte verschafften sich schließlich über ein Fenster im ersten Stock Zutritt zu der Wohnung. Dort fanden sie den Mann leblos auf dem Boden, während die Hündin neben ihm wachte.

Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des 61-Jährigen feststellen. Nach bisherigen Erkenntnissen war er bereits am Vortag gestorben. Während sich die Einsatzkräfte um die Sicherung der Wohnung kümmerten, wurde “Taxi” ins Freie gebracht und versorgt. Künftig soll sich eine Nichte des Verstorbenen um die Hündin kümmern.

Der Einsatz in der Turinstraße zog laut der Zeitung Alto Adige zahlreiche Schaulustige an. Viele Nachbarn versammelten sich vor dem Haus, als die Rettungskräfte anrückten.