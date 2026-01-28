Trio mit Einbruchswerkzeug in Pfatten unterwegs

Von: mk

Pfatten – Die Carabinieri von Neumarkt haben vor wenigen Tagen drei junge Männer wegen Besitzes von Einbruchswerkzeug angezeigt.

Bei einer abendlichen Kontrolle hielten Ordnungshütern in Pfatten gegen 19.00 Uhr ein Fahrzeug auf. Weil die drei Insassen vorbestraft waren und ein nervöses Verhalten an den Tag legten, beschlossen die Carabinieri den Wagen zu durchsuchen.

Dabei stießen die Ermittler auf das Werkzeug. Die Männer konnten keine plausible Erklärung dafür liefern, warum sie dieses bei sich hatten. Die Carabinieri gehen davon aus, dass die Männer vorhatten, in der Gegend Wohnungseinbrüche zu begehen.

Die beiden 22-Jährigen, die in Leifers ansässig sind, und der 23-Jährige, der in Pfatten seinen Wohnsitz hat, wurden auf freiem Fuß angezeigt. Sie müssen sich nun vor Gericht verantworten.