Aktuelle Seite: Home > Chronik > Trio mit Einbruchswerkzeug in Pfatten unterwegs
Nächtliche Kontrollen der Carabinieri

Trio mit Einbruchswerkzeug in Pfatten unterwegs

Mittwoch, 28. Januar 2026 | 13:24 Uhr
IMG-20250331-WA0006
Carabinieri
Schriftgröße

Von: mk

Pfatten – Die Carabinieri von Neumarkt haben vor wenigen Tagen drei junge Männer wegen Besitzes von Einbruchswerkzeug angezeigt.

Bei einer abendlichen Kontrolle hielten Ordnungshütern in Pfatten gegen 19.00 Uhr ein Fahrzeug auf. Weil die drei Insassen vorbestraft waren und ein nervöses Verhalten an den Tag legten, beschlossen die Carabinieri den Wagen zu durchsuchen.

Dabei stießen die Ermittler auf das Werkzeug. Die Männer konnten keine plausible Erklärung dafür liefern, warum sie dieses bei sich hatten. Die Carabinieri gehen davon aus, dass die Männer vorhatten, in der Gegend Wohnungseinbrüche zu begehen.

Die beiden 22-Jährigen, die in Leifers ansässig sind, und der 23-Jährige, der in Pfatten seinen Wohnsitz hat, wurden auf freiem Fuß angezeigt. Sie müssen sich nun vor Gericht verantworten.

Bezirk: Überetsch/Unterland

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Überetsch/Unterland

Meistkommentiert
Sollte die EU gegenüber Donald Trump härter auftreten?
Kommentare
65
Sollte die EU gegenüber Donald Trump härter auftreten?
Wildcampen soll Einhalt geboten werden
Kommentare
52
Wildcampen soll Einhalt geboten werden
Warum wir früher stärker wurden
Kommentare
44
Warum wir früher stärker wurden
Olympia: ICE-Agenten nicht in Südtirol im Einsatz
Kommentare
39
Olympia: ICE-Agenten nicht in Südtirol im Einsatz
Holocaust-Gedenktag: Erinnerung als Auftrag für die Gegenwart
Kommentare
32
Holocaust-Gedenktag: Erinnerung als Auftrag für die Gegenwart
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 