Truden: Auto kracht in Straßengraben

Von: luk

Truden – Am frühen Montagmorgen ist auf der Staatsstraße bei Truden ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gestürzt. Der Unfall ereignete sich kurz vor dem Morgengrauen in der Nähe des Hotels Pausa.

Gegen 5.00 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren von Truden und Montan alarmiert. Sie sicherten das Fahrzeug sowie die Unfallstelle ab und unterstützten beim Abtransport des Wagens.

Die Lenkerin hatte Glück im Unglück: Sie blieb bei dem Unfall unverletzt und musste nicht ins Krankenhaus gebracht werden.

Auch die Carabinieri von Truden waren vor Ort, um die genaue Ursache des Unfalls zu ermitteln, berichtet Alto Adige online. Der Straßendienst kümmerte sich um die Bergung des Fahrzeugs.