Aktuelle Seite: Home > Chronik > Trump: Drei Tote nach erneutem US-Angriff auf Drogen-Schiff
Trump ordnete weiteren Schlag gegen Venezuela an

Trump: Drei Tote nach erneutem US-Angriff auf Drogen-Schiff

Montag, 15. September 2025 | 22:34 Uhr
Trump ordnete weiteren Schlag gegen Venezuela an
APA/APA/AFP/MANDEL NGAN
Schriftgröße

Von: APA/dpa/Reuters

Die USA haben erneut ein angeblich mit Drogen beladenes Schiff angegriffen und dabei nach Angaben von Präsident Donald Trump drei Menschen aus Venezuela getötet. Bei den Opfern handle es sich um “drei männliche Terroristen”, die sich auf dem Weg in die USA befunden hätten und in internationalen Gewässern getroffen worden seien, schrieb der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social.

Trump veröffentlichte auch ein 30 Sekunden langes Video, das ein im Wasser explodierendes und brennendes Boot zeigt. Belege dafür, dass sich auf dem Boot Drogen befanden, legte Trump nicht vor. Vielmehr betonte er, dass die getroffenen Drogenkartelle “außerordentlich gewalttätig” seien und die nationale Sicherheit, Außenpolitik sowie zentrale US-Interessen bedrohten.

Von der venezolanischen Regierung gab es zunächst keine Stellungnahme. Das US-Militär hat seine Präsenz in der südlichen Karibik jüngst verstärkt. Erst am Samstag landeten fünf F35-Kampfflugzeuge in Puerto Rico. Anfang September hatten US-Kräfte elf Menschen bei einem Angriff auf ein Boot vor Venezuela getötet. Das lateinamerikanische Land warf Washington danach “Hinrichtungen” vor

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Rücknahme von Verbrenner-Aus in EU angekündigt
Kommentare
98
Rücknahme von Verbrenner-Aus in EU angekündigt
Bozen bittet Touristen verstärkt zur Kasse 
Kommentare
47
Bozen bittet Touristen verstärkt zur Kasse 
Wirtschaftsverbände im Pustertal: “Tourismus nicht allein für Probleme verantwortlich”
Kommentare
43
Wirtschaftsverbände im Pustertal: “Tourismus nicht allein für Probleme verantwortlich”
Fleißig, respektvoll und ohne je eine schlechte Note
Kommentare
31
Fleißig, respektvoll und ohne je eine schlechte Note
Staatsrat erlaubt Abschuss zweier Wölfe
Kommentare
26
Staatsrat erlaubt Abschuss zweier Wölfe
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Aktuelle Seite: Home > Chronik > Trump: Drei Tote nach erneutem US-Angriff auf Drogen-Schiff
Trump ordnete weiteren Schlag gegen Venezuela an

Trump: Drei Tote nach erneutem US-Angriff auf Drogen-Schiff

Uhr
Schriftgröße

Von: APA/dpa/Reuters

Die USA haben erneut ein angeblich mit Drogen beladenes Schiff angegriffen und dabei nach Angaben von Präsident Donald Trump drei Menschen aus Venezuela getötet. Bei den Opfern handle es sich um “drei männliche Terroristen”, die sich auf dem Weg in die USA befunden hätten und in internationalen Gewässern getroffen worden seien, schrieb der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social.

Trump veröffentlichte auch ein 30 Sekunden langes Video, das ein im Wasser explodierendes und brennendes Boot zeigt. Belege dafür, dass sich auf dem Boot Drogen befanden, legte Trump nicht vor. Vielmehr betonte er, dass die getroffenen Drogenkartelle “außerordentlich gewalttätig” seien und die nationale Sicherheit, Außenpolitik sowie zentrale US-Interessen bedrohten.

Von der venezolanischen Regierung gab es zunächst keine Stellungnahme. Das US-Militär hat seine Präsenz in der südlichen Karibik jüngst verstärkt. Erst am Samstag landeten fünf F35-Kampfflugzeuge in Puerto Rico. Anfang September hatten US-Kräfte elf Menschen bei einem Angriff auf ein Boot vor Venezuela getötet. Das lateinamerikanische Land warf Washington danach “Hinrichtungen” vor

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Rücknahme von Verbrenner-Aus in EU angekündigt
Kommentare
98
Rücknahme von Verbrenner-Aus in EU angekündigt
Bozen bittet Touristen verstärkt zur Kasse 
Kommentare
47
Bozen bittet Touristen verstärkt zur Kasse 
Wirtschaftsverbände im Pustertal: “Tourismus nicht allein für Probleme verantwortlich”
Kommentare
43
Wirtschaftsverbände im Pustertal: “Tourismus nicht allein für Probleme verantwortlich”
Fleißig, respektvoll und ohne je eine schlechte Note
Kommentare
31
Fleißig, respektvoll und ohne je eine schlechte Note
Staatsrat erlaubt Abschuss zweier Wölfe
Kommentare
26
Staatsrat erlaubt Abschuss zweier Wölfe
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 