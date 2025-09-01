Aktuelle Seite: Home > Chronik > Tschechischer Wanderer am Ortler tödlich verunglückt
Suchaktion nimmt trauriges Ende

Tschechischer Wanderer am Ortler tödlich verunglückt

Montag, 01. September 2025 | 08:13 Uhr
bergunfall friedhof kreuz kerze trauer sym
fotolia.de/Chlorophylle
Schriftgröße

Von: mk

Sulden – Ein 54-jähriger Wanderer aus Tschechien ist am Ortler tödlich verunglückt. Nach einer umfassenden Suchaktion wurde seine Leiche am Sonntag aufgefunden und geborgen.

Der Mann war am Samstagabend als vermisst gemeldet worden. Sein Begleiter hatte Alarm geschlagen, nachdem der 54-Jährige nicht wie erwartet bei der Payerhütte angekommen war. Die beiden waren gemeinsam aufgestiegen, doch der Begleiter war schneller gewesen und hatte den tschechischen Wanderer aus den Augen verloren.

Die Suchmaßnahmen mussten aufgrund schlechter Wetterbedingungen unterbrochen werden. Am Sonntag sind die Rettungskräfte erneut ausgerückt.

Ein Hubschrauber konnte den vermissten Mann lokalisieren. Ersten Erkenntnissen zufolge stürzte der Alpinist rund 80 Meter tief in die Tiefe. Die Bergung der Leiche wurde von den Einsatzkräften durchgeführt.

Bezirk: Vinschgau

