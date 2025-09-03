Aktuelle Seite: Home > Italien > Immer mehr Restaurant in Italien setzen auf die “Kein-Kind-Politik”
"Wir müssen draußen bleiben"

Immer mehr Restaurant in Italien setzen auf die “Kein-Kind-Politik”

Mittwoch, 03. September 2025 | 08:20 Uhr
Kinderfreie Restaurants Schild
KI-generiert
Schriftgröße

Von: idr

Rom – Was in den Vereinigten Staaten bereits weit verbreitet ist, hält nun auch in Italien Einzug: Gastronomiebetriebe, die bewusst junge Gäste ausschließen. Doch während solche Konzepte jenseits des Atlantiks kaum für Diskussionen sorgen, spaltet das Thema die italienische Gesellschaft. Nun äußern Experten ihre Bedenken, denn so einfach wie in den USA ist es in Europa nicht.

Den Anstoß für die aktuelle Debatte lieferte ein Vorfall in Milano Marittima, einem beliebten Badeort an der Adria. Die Betreiber eines dortigen Strandlokals verweigerten einer Familie mit fünfjährigem Sohn den Zutritt. Der empörte Vater wandte sich daraufhin an italienische Medien und betonte: „Unser Sohn ist es gewohnt, am Tisch sitzen zu bleiben, er stört nicht, braucht keinen Hochstuhl, und wir hatten nie Probleme – auch nicht in Sternerestaurants.“

Wirte verteidigen Altersgrenzen

Die Restaurantinhaber zeigten sich unbeeindruckt von der Kritik. Seit Jahren empfangen sie ausschließlich Kinder ab zehn Jahren: „Unsere Gäste entscheiden sich für unser Lokal, weil sie Ruhe haben wollen.“ Man bediene eben nur ein „bestimmtes Klientel – so wie andere hier auch“, rechtfertigen sie ihre Geschäftspraktik. Aus demselben Grund lehnen die Gastronomen auch Geburtstagsfeiern oder Junggesellenabschiede ab. „Sie stören die ruhige Atmosphäre. Wir verzichten auf viel Geld, um unser Restaurant zu schützen.“

Mattia Missiroli, Bürgermeister der Gemeinde Cervia, reagierte empört auf die Praxis: „Ein Lokal muss öffentlich zugänglich sein, auch für Kinder, es sei denn, es gibt konkrete Gründe für Einschränkungen.“ Das Verhalten schade dem Image des Badeortes, der für alle offen sein sollte.

Auch in der „Osteria del Sole“ in Bologna verfolgt man die Kein-Kind-Politik: Ein unmissverständliches Schild am Eingang zeigt das Zutrittsverbotssymbol mit einer stilisierten Mutter und Kinderwagen. Besonders die Kinder italienischer Eltern seien immer wieder unangenehm aufgefallen, berichtet Inhaber Nicola Spolaore, weshalb er sich zu der Maßnahme gezwungen sah. Auch in der „Fraschetta del Pesce“ findet sich ein solches Schild aus demselben Grund.

Rechtliche Grauzone

Rechtsanwalt Elia Ceriani stellte gegenüber der Fachzeitschrift „La Cucina Italiana“ klar: „Kindern den Zutritt zu einem Restaurant zu verwehren, ist nicht legal. So wie ein Gastronom einem Kunden den Eintritt nicht aufgrund seiner Kleidung verweigern darf, darf er es auch nicht wegen des Alters tun.“ Die Angaben seien daher nicht bindend, selbst wenn der Wirt es ausweist.

Der Trend erfasst auch die Hotellerie. Immer mehr Betriebe werben gezielt mit der Kein-Kind-Politik. Buchungsportale bieten mittlerweile ausschließlich erwachsenenfreundliche Unterkünfte an. Auch wenn die Angaben nicht bindend sind, ist es dennoch fraglich, ob Eltern in ein Etablissement einkehren, das ihnen so unfreundlich gegenüber ist.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Drehkreuz auf Seceda hat nun Nachahmer im Unterland
Kommentare
124
Drehkreuz auf Seceda hat nun Nachahmer im Unterland
Südtirol zahlt wie Italien: Höchstpreise für Strom trotz Wasserkraftüberschuss
Kommentare
115
Südtirol zahlt wie Italien: Höchstpreise für Strom trotz Wasserkraftüberschuss
Lehrer-Initiativen bekräftigen Absicht zu Protestmaßnahmen
Kommentare
92
Lehrer-Initiativen bekräftigen Absicht zu Protestmaßnahmen
Lehrpersonal: Auf Inflationsanpassung folgt Reallohnerhöhung
Kommentare
64
Lehrpersonal: Auf Inflationsanpassung folgt Reallohnerhöhung
“Ich beherberge keine Israelis, die Netanjahu und seine Gaza-Politik unterstützen”
Kommentare
56
“Ich beherberge keine Israelis, die Netanjahu und seine Gaza-Politik unterstützen”
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 