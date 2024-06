Tumore statt Muskeln

Von: mk

Trient/Bozen – Wegen des illegalen Handels mit Anabolika haben die Carabinieri-Sondereinheit NAS aus Trient am Mittwoch sieben Vollstreckungsbefehle ausgeführt. Drei Personen wurden in Mailand ins Gefängnis in Untersuchungshaft eingeliefert – ebenso wie eine Person in Bozen.

Außerdem wanderten in Rom zwei Personen hinter Gittern, während eine weitere in den Hausarrest überstellt wurde.

Wie die Nachrichtenagentur Ansa schreibt, handelt es sich um italienische Staatsbürger, darunter auch um eine Frau.

Die Anabolika waren ins gesamte Staatsgebiet verschickt worden. Bei einer Durchsuchung wurde in Mailand ein Lager mit mehr als 2.000 Packungen entdeckt. Der geschätzte Verkaufswert liegt bei rund 100.000 Euro.

Die Untersuchung startete in Südtirol, nachdem festgestellt worden war, dass dort mehrere junge Sportler bestimmte Tumorerkrankungen entwickelt hatten. Diese stehen speziell mit der Einnahme von Anabolika in Verbindung. Auch die Carabinieri aus Brixen waren an den Ermittlungen beteiligt.