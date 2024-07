Turm der Kathedrale im französischen Rouen brannte

Von: APA/dpa

Der große Turm der Kathedrale der französischen Großstadt Rouen ist am Donnerstag bei Bauarbeiten in Brand geraten. Das Feuer brach in der Turmspitze des Wahrzeichens der Hauptstadt der Normandie aus. Wie die Feuerwehr mitteilte, entdeckten Arbeiter den Brand zu Mittag in rund 120 Metern Höhe und schlugen Alarm. Die Feuerwehr rückte mit zahlreichen Löschfahrzeugen und rund 100 Wehrmännern an, die über eine riesige Leiter an den Vierungsturm gelangten.

Die schwarze Rauchwolke war weithin sichtbar. Die Kathedrale wurde evakuiert und die Umgebung abgesperrt. Auf den Schrecken folgte eineinhalb Stunden später Entwarnung. Den Feuerwehrkräften gelang es, den Brand zu löschen und die Gefahr eines erneuten Aufloderns der Flammen zu bannen. Berichte über Verletzte gab es nicht.

Nach Feuerwehrangaben sagten die Arbeiter aus, dass auf einer Arbeitsplattform am Turm Plastik in Brand geraten sei. Da der Turm im entsprechenden Bereich aus Metall besteht, war die Hauptsorge, dass die Flammen auf die Holzplanken des Arbeitsgerüsts übergreifen könnten. Zur möglichen Brandursache sagte der Erzbischof von Rouen, Dominique Lebrun, dem Sender BFMTV, dass Schweißarbeiten möglicherweise der Auslöser gewesen sind.

“Wir sind knapp an einer neuen Katastrophe vorbeigeschlittert”, sagte Kulturministerin Rachida Dati nach einem Ortstermin an der Kathedrale. “Zum jetzigen Zeitpunkt, und ich spreche unter der Autorität des Staatsanwalts, handelt es sich um ein versehentliches Feuer.”

Die Kirche in Rouen ist eine der bekanntesten gotischen Kathedralen der Welt, die der Impressionist Claude Monet (1840-1926) zu jeweils unterschiedlichen Tages- und Jahreszeiten 30 Mal auf Leinwand verewigte. Der Laternenturm der Kathedrale wird von einer gusseisernen Turmspitze gekrönt, die mit einer Höhe von 151 Metern die höchste in Frankreich ist. In diesem Bereich brach nun der Brand aus.

Das Feuer in Rouen rief sofort Erinnerungen wach an den Brand der Pariser Notre-Dame. Am 15. April 2019 stand die weltberühmte Sehenswürdigkeit auf der Pariser Île de la Cité in Flammen. Das Feuer breitete sich im Dachstuhl aus und erfasste dann große Teile des mittelalterlichen Gebäudes. Auch der kleine Spitzturm in der Mitte des Daches stürzte ein. Noch in diesem Jahr soll die wiederaufgebaute Notre-Dame eröffnet werden, die Arbeiten sind auf der Zielgeraden.