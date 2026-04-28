Über 1.000 Einsätze auf Südtirols Pisten

Von: luk

Bruneck – Mit dem Ende der Wintersaison ziehen die Carabinieri in Bruneck eine eindrucksvolle Bilanz: Mehr als 1.000 Rettungseinsätze, zahlreiche Anzeigen und zwei spektakuläre Lebensrettungen. Der Pistendienst in Alta Badia, am Kronplatz und im Ahrntal habe sich erneut als unverzichtbar erwiesen.

Täglich waren zwölf speziell ausgebildete Carabinieri-Skifahrer im Einsatz, um für Sicherheit auf den stark frequentierten Pisten zu sorgen. Insgesamt rückten sie zu 1.071 Hilfeleistungen aus – meist wegen Skiunfällen.

Besonders in Erinnerung bleiben zwei dramatische Rettungsaktionen: Am 25. Januar gelang es einem Beamten gemeinsam mit zwei Alpini, einen 70-jährigen Urlauber nach einem Herzinfarkt wiederzubeleben. Anfang März bewies ein Carabiniere in Corvara großes Gespür: Er erkannte die Symptome eines Herzinfarkts bei einem Hüttenmitarbeiter frühzeitig und brachte ihn rechtzeitig zum Arzt. Es war eine Entscheidung, die dem Mann das Leben rettete.

Neben solchen Extremsituationen gehörte auch der Alltag dazu: Immer wieder mussten Kinder aufgespürt werden, die auf den weitläufigen Skigebieten kurzzeitig ihre Familien aus den Augen verloren hatten.

Kontrollen und Strafen auf der Piste

Parallel zu den Rettungseinsätzen überwachten die Carabinieri konsequent die Einhaltung der Sicherheitsregeln. Insgesamt wurden 210 Verwaltungsübertretungen festgestellt. Häufigste Verstöße: fehlender Helm (78 Fälle), keine Haftpflichtversicherung (22) sowie zu hohe Geschwindigkeit und mangelnde Vorsicht.

Auch strafrechtlich wurden die Beamten tätig: 30 Anzeigen wurden erstattet, darunter allein zwölf wegen Skidiebstahls. Zudem kam es zu einer Festnahme auf der Piste: Ein 25-Jähriger wurde trotz bestehenden Annäherungsverbots aufgegriffen.

Im Fokus stand auch der Kampf gegen Alkohol und Drogen: Zehn Wintersportler wurden wegen Drogenkonsums gemeldet, vier weitere standen alkoholisiert auf den Skiern.

Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte 1.576 Skifahrer.