Über 400 Verletzte nach Hafen-Explosion im Iran

Von: APA/AFP/dpa

Die Zahl der Verletzten durch eine Explosion in einem Hafen im Süden des Iran ist nach Angaben des iranischen Staatsfernsehens auf mehr als 400 angestiegen. “406 Menschen wurden verletzt und hunderte in Krankenhäuser in der Umgebung gebracht”, berichtete das Staatsfernsehen am Samstag unter Berufung auf Rettungskräfte vor Ort. Im Anschluss an die “massive Explosion” sei in dem Hafen Schahid Radschee in der Provinz Hormusgan ein Feuer ausgebrochen.

Getroffen wurde der größte Handelshafen des Landes. Der Containerhafen liegt mehr als tausend Kilometer südlich der Hauptstadt Teheran und 23 Kilometer von der Provinzhauptstadt Bandar Abbas entfernt. TV-Bilder zeigten schwarze Rauchsäulen über dem Hafengelände. Die Ursache für die Explosion blieb zunächst unklar. Der Leiter der Behörden für Krisenmanagement, Mehrdad Hassansadeh, sagte dem Staatsfernsehen, mehrere Container seien im Hafen explodiert.

Die Hafenstadt am Persischen Golf ist eine der wichtigsten Wirtschaftszonen des Landes, in der mehr als ein Drittel des iranischen Seehandels abgewickelt wird. Mit dem größten Containerterminal des Landes unterhält die Hafenstadt Seehandel mit 80 international bekannten Häfen und 21 Linienreedereien.