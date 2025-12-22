Überfall auf ein Bozner Geschäft noch vor Ort gestoppt

Von: Ivd

Bozen – Bei verstärkten Kontrollen am Wochenende hat die Staatspolizei in Bozen eine Person festgenommen und vier weitere angezeigt. Die Maßnahmen wurden unter Beteiligung mehrerer Behörden durchgeführt, darunter auch Carabinieri, Finanz- sowie Stadtpolizei und Militär.

Am Samstagvormittag soll ein Mann in einem Geschäft eine größere Menge Kleidung entwendet und beim Versuch, ihn aufzuhalten, einen Mitarbeiter bedroht und körperlich angegangen haben. Die eintreffende Streife stoppte den Verdächtigen noch am Ort. In der Folge wurde ein 36-jähriger rumänischer Staatsbürger festgenommen und in das Bozner Gefängnis gebracht. Der Vorwurf lautet auf Raub.

In derselben Nacht kontrollierten Einsatzkräfte im Bereich der Dominikanerplatz-Zone einen 22-jährigen marokkanischen Asylwerber. Bei ihm wurde laut Polizei ein Multitool mit einer etwa sechs Zentimeter langen Klinge gefunden und beschlagnahmt. Er wurde wegen Tragens von Gegenständen, die zum Angriff geeignet sind angezeigt.

Weitere drei Anzeigen gab es am Samstag wegen mutmaßlicher Ladendiebstähle: Ein 64-jähriger Italiener soll in einem Geschäft in der Altstadt eine Jacke gestohlen haben, zwei peruanische Frauen (34 und 30) sollen in einem Einkaufszentrum Ware entwendet haben. Insgesamt wurden laut Polizei am Wochenende mehr als 300 Personen identifiziert. Es gilt die Unschuldsvermutung.