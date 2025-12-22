Aktuelle Seite: Home > Chronik > Überfall auf ein Bozner Geschäft noch vor Ort gestoppt
Vier weitere Anzeigen nach Kontrollen

Überfall auf ein Bozner Geschäft noch vor Ort gestoppt

Montag, 22. Dezember 2025 | 14:35 Uhr
img_1750 (5)
Quästur
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – Bei verstärkten Kontrollen am Wochenende hat die Staatspolizei in Bozen eine Person festgenommen und vier weitere angezeigt. Die Maßnahmen wurden unter Beteiligung mehrerer Behörden durchgeführt, darunter auch Carabinieri, Finanz- sowie Stadtpolizei und Militär.

Am Samstagvormittag soll ein Mann in einem Geschäft eine größere Menge Kleidung entwendet und beim Versuch, ihn aufzuhalten, einen Mitarbeiter bedroht und körperlich angegangen haben. Die eintreffende Streife stoppte den Verdächtigen noch am Ort. In der Folge wurde ein 36-jähriger rumänischer Staatsbürger festgenommen und in das Bozner Gefängnis gebracht. Der Vorwurf lautet auf Raub.

In derselben Nacht kontrollierten Einsatzkräfte im Bereich der Dominikanerplatz-Zone einen 22-jährigen marokkanischen Asylwerber. Bei ihm wurde laut Polizei ein Multitool mit einer etwa sechs Zentimeter langen Klinge gefunden und beschlagnahmt. Er wurde wegen Tragens von Gegenständen, die zum Angriff geeignet sind angezeigt.

Weitere drei Anzeigen gab es am Samstag wegen mutmaßlicher Ladendiebstähle: Ein 64-jähriger Italiener soll in einem Geschäft in der Altstadt eine Jacke gestohlen haben, zwei peruanische Frauen (34 und 30) sollen in einem Einkaufszentrum Ware entwendet haben. Insgesamt wurden laut Polizei am Wochenende mehr als 300 Personen identifiziert. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Illegale Rave-Party im Sarntal gestoppt
Kommentare
71
Illegale Rave-Party im Sarntal gestoppt
Wie unsere Ahnen Weihnachten feierten
Kommentare
33
Wie unsere Ahnen Weihnachten feierten
Melonis Schachzug: Eurobonds statt Zugriff auf russisches Staatsvermögen
Kommentare
25
Melonis Schachzug: Eurobonds statt Zugriff auf russisches Staatsvermögen
FIS schlägt Alarm: Schneeverzögerungen vor Olympia 2026
Kommentare
24
FIS schlägt Alarm: Schneeverzögerungen vor Olympia 2026
hds-Fachgruppe Mode ist fassungslos
19
hds-Fachgruppe Mode ist fassungslos
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 