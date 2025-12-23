Übung der Verhandlungsgruppe in Vilpian

Von: Ivd

Vilpian – Die Verhandlungsgruppe der Staatspolizei Bozen hat in den vergangenen Tagen ihre halbjährliche Einsatzübung durchgeführt. Schauplatz der Simulation war die Landesfeuerwehrschule in Vilpian, wo unter kontrollierten Bedingungen ein realistisches Krisenszenario nachgestellt wurde.

Geübt wurde der Ablauf einer eskalierten Auseinandersetzung in einer Hotelstruktur. In der Übung hielt ein Mann seine Ehefrau, eine Angestellte des Betriebs, zurück und verschanzte sich anschließend in einem Raum – eine klassische Lage mit mutmaßlicher Geiselnahme. Ziel der Übung war es, Reaktionszeiten, Koordination und Entscheidungsprozesse der Einsatzkräfte zu überprüfen und weiter zu optimieren.

Im Mittelpunkt stand dabei der Ansatz der Deeskalation. Die eingesetzten Verhandlungsführer arbeiteten daran, die Situation ohne Gewalt zu lösen und eine sichere Freigabe der betroffenen Person zu erreichen. Unterstützt wurden sie von spezialisierten Einheiten, darunter die Einsatzkräfte der Kriminalpräventionsabteilungen aus der Lombardei sowie die UOPI-Einheiten (Unità Operative di Primo Intervento – Operative Einheiten der Ersten Hilfe), die bei besonders kritischen Lagen bereitstehen.

An der Übung waren zudem mehrere Abteilungen der Staatspolizei beteiligt, darunter die Digos, die Kriminalpolizei, der Streifendienst, die wissenschaftliche Polizei sowie die Landesnotrufzentrale. Beobachtet wurde die Simulation von Fachleuten der Zentraldirektion für Verbrechensbekämpfung des Innenministeriums sowie von Polizeipsychologen, die insbesondere die Kommunikations- und Stressbewältigungsstrategien analysierten.

Die Übung war Teil eines landesweiten Ausbildungsprogramms des Innenministeriums, das zwei derartige Trainings pro Jahr vorsieht. Die Landesfeuerwehrschule in Vilpian stellte erneut die Infrastruktur zur Verfügung und unterstützte die Durchführung organisatorisch wie logistisch.

Mit solchen realitätsnahen Trainings will die Staatspolizei sicherstellen, dass Einsatzkräfte auch in hochsensiblen Ausnahmesituationen professionell, koordiniert und möglichst gewaltfrei handeln können.