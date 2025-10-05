Aktuelle Seite: Home > Chronik > Ulten will Tourismus stärken
Neue Betten und Infrastruktur in Aussicht

Ulten will Tourismus stärken

Sonntag, 05. Oktober 2025 | 09:51 Uhr
Ultental
suedtirol.com
Schriftgröße

Von: fra

Ulten – Die Gemeinde Ulten in Südtirol möchte ihren Tourismus ausbauen und plant, die Zahl der Gästebetten deutlich zu erhöhen. Bisher zählt Ulten rund 200.000 Nächtigungen pro Jahr. Zum Vergleich: Gemeinden wie Mühlbach mit Meransen und Vals erreichen bei ähnlicher Einwohnerzahl fast das Fünffache.

Der Vizepräsident des Tourismusvereins Ulten-Proveis, Roland Staffler, betont, dass die meisten der rund 80 Beherbergungsbetriebe klein sind und eine deutliche Expansion nötig sei. Bürgermeister Stefan Schwarz fordert indes eine Erhöhung der Bettenzahl: Idealerweise soll die Zahl der Gästebetten der Einwohnerzahl entsprechen. Gleichzeitig solle die touristische Entwicklung das Tal nicht überlasten.

Ein geplanter Neubau eines Chalethotels in der Nähe des Zoggler Stausees könnte einen ersten Schritt darstellen. Auch der Bau von Wanderwegen, Radwegen und die Erweiterung des Skigebiets werden im Tourismusverein diskutiert.

Die Landesregierung unterstützt Investitionen in tourismusschwachen Gebieten mit höheren Fördermitteln als in bereits stark besuchten Regionen. In Ulten sehen Gemeinde und Touristiker darin Gelegenheit, den Tourismussektor gezielt auszubauen.

Bezirk: Burggrafenamt

