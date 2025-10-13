Aktuelle Seite: Home > Chronik > Unerlaubter Schusswaffengebrauch: „Tat aus Spaß begangen“
60-jähriger Meraner angezeigt

Unerlaubter Schusswaffengebrauch: „Tat aus Spaß begangen“

Montag, 13. Oktober 2025 | 21:53 Uhr
Quästur Meran
Quästur
Von: ka

Meran – Am Montag wurde ein 60-jähriger italienischer Staatsbürger angezeigt. Er hat sich der fälschlichen Auslösung eines Alarms und des illegalen Waffenbesitzes schuldig gemacht. Über die App YouPol, mit der Bürger Straftaten an die Staatspolizei melden können, war bei der Polizeidienststelle Meran ein Hinweis auf ein Video aus dem Internet eingegangen, das einen Mann zeigt, der mehrere Schüsse in die Luft abfeuert.

Die Beamten führten sofort erste Ermittlungen durch. Der Täter konnte bald identifiziert werden. Es handelte sich um einen 60-jährigen italienischen Staatsbürger ohne Vorstrafen und ohne Waffenschein aus Meran. Am Nachmittag begaben sich die Beamten zu dessen Wohnsitz. Der Mann gestand sofort seine Verantwortung für die gemeldeten Schüsse ein und rechtfertigte sich damit, dass er die Tat aus Spaß begangen habe, während er mit Freunden zusammen war. Er übergab den Polizisten die Waffe und erklärte, dass es sich um eine Schreckschusspistole des Modells P 92 Cal. 9 mm K handele, die frei verkäuflich sei. Das Mitführen einer solchen Waffe ist jedoch nur mit triftigem Grund erlaubt, ohne Munition und mit einer roten Kappe auf dem Lauf.

 

 

Bezirk: Burggrafenamt

