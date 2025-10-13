Aktuelle Seite: Home > Chronik > Drogenhandel am Kinderspielplatz
Vorbestrafter in Brixen gefasst

Drogenhandel am Kinderspielplatz

Montag, 13. Oktober 2025 | 16:46 Uhr
Kokain, aber kiloweise, wurde Anfang August in Wien beschlagnahmt
APA/APA/THEMENBILD/Guenter R. Artinger
Von: luk

Brixen – Ein polizeibekannter Mann aus Bruneck ist von den Carabinieri beim Drogenhandel auf einem Spielplatz in Brixen erwischt worden.

Die Einsatzkräfte der Carabinieri Brixen führten in den vergangenen Tagen verstärkte Kontrollen im Bereich der Oswald-von-Wolkenstein-Straße durch. Ihr Augenmerk galt dabei einem besonders sensiblen Ort: dem dortigen Spielplatz, wo sich regelmäßig Familien mit Kindern aufhalten.

Bei der Kontrolle geriet ein bereits polizeibekannter Mann ins Visier der Exekutivbeamten. Bei der Leibesvisitation fanden die Ermittler sechs Portionen Kokain. Die Drogen wurden umgehend beschlagnahmt, der Brunecker wurde wegen Drogenhandels auf freiem Fuß angezeigt.

Bezirk: Eisacktal

