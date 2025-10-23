Unfall auf A22 fordert Verletzten bei Klausen

Von: mk

Klausen – Auf der Südspur der Brennerautobahn bei Klausen hat sich am Donnerstagnachmittag kurz vor 16.00 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet.

Ersten Informationen zufolge hat Fahrzeug die Leitplanken der Autobahn gestreift. Der Lenker – ein 55-jähriger Mann aus dem Ausland – kam glücklicherweise mit nur leichten Verletzungen davon.

Trotzdem musste er ins Bozner Krankenhaus eingeliefert werden.

Im Einsatz standen das Weiße Kreuz, die Autonahnmeisterei und der Abschleppdienst. Den genauen Unfallhergang ermittelte die Straßenpolizei.