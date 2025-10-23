Aktuelle Seite: Home > Chronik > Unfall auf A22 fordert Verletzten bei Klausen
Weißes Kreuz im Einsatz

Unfall auf A22 fordert Verletzten bei Klausen

Donnerstag, 23. Oktober 2025 | 18:22 Uhr
fotolia.de/Comofoto - Symbolbild
Von: mk

Klausen – Auf der Südspur der Brennerautobahn bei Klausen hat sich am Donnerstagnachmittag kurz vor 16.00 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet.

Ersten Informationen zufolge hat Fahrzeug die Leitplanken der Autobahn gestreift. Der Lenker – ein 55-jähriger Mann aus dem Ausland – kam glücklicherweise mit nur leichten Verletzungen davon.

Trotzdem musste er ins Bozner Krankenhaus eingeliefert werden.

Im Einsatz standen das Weiße Kreuz, die Autonahnmeisterei und der Abschleppdienst. Den genauen Unfallhergang ermittelte die Straßenpolizei.

Bezirk: Eisacktal

Eisacktal

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

