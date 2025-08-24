Aktuelle Seite: Home > Chronik > Unfall auf der A22 bei Sterzing
Mehrstündiger Einsatz für Rettungskräfte am Donnerstagabend

Unfall auf der A22 bei Sterzing

Sonntag, 24. August 2025 | 09:09 Uhr
Unfall A22 Sterzing
Facebook / FF Sterzing
Von: AP

Sterzing –  Am Donnerstagabend kam es auf der Brennerautobahn bei Sterzing zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge zusammenstießen. Insgesamt erlitten sieben Personen leichte Verletzungen.

Die Freiwilligen Feuerwehren von Sterzing und Gossensass wurden gemeinsam alarmiert, leuchteten die Unfallstelle aus und unterstützten das Weiße Kreuz Sterzing bei der Versorgung der Verletzten. Danach reinigten die Einsatzkräfte die Fahrbahn. Auch die Autobahnpolizei und die Autobahnmeisterei waren vor Ort.

Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz erfolgreich beendet werden.

Bezirk: Wipptal

Bezirke

Wipptal

