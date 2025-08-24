Unfall auf der A22 bei Sterzing

Von: AP

Sterzing – Am Donnerstagabend kam es auf der Brennerautobahn bei Sterzing zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge zusammenstießen. Insgesamt erlitten sieben Personen leichte Verletzungen.

Die Freiwilligen Feuerwehren von Sterzing und Gossensass wurden gemeinsam alarmiert, leuchteten die Unfallstelle aus und unterstützten das Weiße Kreuz Sterzing bei der Versorgung der Verletzten. Danach reinigten die Einsatzkräfte die Fahrbahn. Auch die Autobahnpolizei und die Autobahnmeisterei waren vor Ort.

Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz erfolgreich beendet werden.