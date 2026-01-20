Aktuelle Seite: Home > Chronik > Unfall in St. Lorenzen fordert zwei Verletzte
Weißes Kreuz im Einsatz

Unfall in St. Lorenzen fordert zwei Verletzte

Dienstag, 20. Januar 2026 | 20:30 Uhr
Update
618640926_1661210501902606_7735158547410181949_n
Facebook/Freiwillige Feuerwehr St.Lorenzen
Von: mk

St. Lorenzen – Am Dienstag ereignete sich kurz nach 13.30 Uhr ein Verkehrsunfall in St. Lorenzen. Ersten Informationen zufolge waren zwei Pkw in den Unfall verwickelt.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr St.Lorenzen

Zwei einheimische Männer – ein 55-Jähriger und ein 58-Jähriger – wurden dabei leicht verletzt.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr St.Lorenzen

Im Einsatz standen das Weiße Kreuz und die Freiwillige Feuerwehr von St. Lorenzen. Die Straßenpolizei ermittelte den Unfallhergang. Die beiden Verletzten wurden ins Brunecker Krankenhaus eingeliefert.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr St.Lorenzen

Bezirk: Pustertal

