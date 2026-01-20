Unfall in St. Lorenzen fordert zwei Verletzte

Von: mk
St. Lorenzen – Am Dienstag ereignete sich kurz nach 13.30 Uhr ein Verkehrsunfall in St. Lorenzen. Ersten Informationen zufolge waren zwei Pkw in den Unfall verwickelt.
Zwei einheimische Männer – ein 55-Jähriger und ein 58-Jähriger – wurden dabei leicht verletzt.
Im Einsatz standen das Weiße Kreuz und die Freiwillige Feuerwehr von St. Lorenzen. Die Straßenpolizei ermittelte den Unfallhergang. Die beiden Verletzten wurden ins Brunecker Krankenhaus eingeliefert.
