Zwei Deutsche in Tirol mit Auto zwischen Bachläufen eingeschlossen

Von: apa

Unwetter mit Starkregen haben in Tirol Donnerstagabend lokal mehrere Murenabgänge auf Straßen zur Folge gehabt. Im Zillertaler Fügenberg ging etwa eine Mure auf die Hochfügener Gemeindestraße ab. Dabei wurden zwei Deutsche mit ihrem Pkw zwischen zwei Bachläufen eingeschlossen, blieben aber unverletzt. Die wegen Vermurungen vorübergehend gesperrte Reschenstraße (B180) zwischen Pfunds und Ried im Oberinntal war am Freitagnachmittag zwischenzeitlich wieder einspurig frei.

Aus Sicherheitsgründen könne die Straße in der Nacht wegen begrenzter Sicht jedoch nicht befahren werden, hieß es in einer Aussendung des Landes zu Mittag. Freitagabend werde die Straße deshalb erneut gesperrt, Samstagfrüh über eine neuerliche Öffnung entschieden. Durch die Mure auf die Reschenstraße wurde indes eine Brücke bei einem Gasthaus beschädigt und unterspült. Zudem war die Oberinntal Landesstraße (L65) im Bereich zwischen der Straßenkreuzung Pfunds und Tösens überflutet und nicht passierbar. Diese Sperre blieb vorerst aufrecht, hieß es Freitagmittag.

Unterdessen wurde auch die Villgratentalstraße (L 273) in Osttirol vorerst in beide Richtungen gesperrt, wie Freitagnachmittag bekanntgegeben wurde. Die Gemeinden Inner- und Außervillgraten waren somit nicht erreichbar. Der Grund war ein Murenabgang am Taleingang. Die Aufräumarbeiten dauerten an. Die Dauer der Sperre könne aktuell noch nicht abgeschätzt werden, hieß es. Am Samstag erfolge eine weitere Evaluierung durch die zuständige Straßenmeisterei.

Wegen Hochwasser war laut Medienberichten auch die Hahntennjochstraße zwischen Imst und dem Hahntennjoch gesperrt worden. Die Sperre konnte aber am frühen Vormittag wieder aufgehoben werden.

Bei dem Vorfall in Fügenberg konnten die Einsatzkräfte übrigens nur zu Fuß zu den Deutschen – eine 39-Jährige sowie ein 35-Jähriger – vordringen. Denn die Hochfügener Straße war an mehreren Stellen verlegt worden. Die beiden wurden letztlich unverletzt angetroffen. Auch am Auto entstand kein Schaden, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr veranlasste die Räumung der Straße, sodass der Pkw talwärts in Richtung Fügen fahren konnte.

Indes wurden auch in Südtirol nach Unwettern lokal Murenabgänge verzeichnet. Im Wipptal wurden demnach Keller geflutet und Straßen getroffen, schrieb das Online-Portal “stol.it”. Rund 150 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz.