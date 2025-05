Erstaunliches Kulturerbe am Reschenpass

Von: luk

Mals – Ab 6. Mai 2025 bietet der Tourismusverein Obervinschgau erstmals regelmäßige Führungen zur traditionellen Bewässerung auf der Malser Haide an. Die Touren finden von Mai bis Oktober jeweils am ersten Dienstag im Monat in deutscher Sprache und am ersten Mittwoch im Monat in italienischer Sprache statt und eröffnen einzigartige Einblicke in ein gelebtes Kulturerbe, das bis heute praktiziert wird.

Im Mittelpunkt steht die über Jahrhunderte weitergegebene Technik der Bewässerung durch Waale, die 2023 in die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen wurde. Die Malser Haide ist eines der wenigen Gebiete Europas, in denen dieses System der Überflutungsbewässerung heute noch aktiv angewandt wird. Das macht die Region nicht nur historisch bedeutsam, sondern auch ökologisch wertvoll.

Die Waale gelten als Lebensader der Malser Bauern. Über ein ausgeklügeltes Grabensystem wird das Wasser aus Etsch und Haidersee auf rund 400 Hektar trockener Böden geleitet. Bemerkenswert ist auch die Organisation der Wassernutzung nach dem jahrhundertealten „Road“-System, bei dem genau festgelegte Turnusse unter den Berechtigten rotieren – ein Beispiel für gerechte und langfristig funktionierende Wasserverteilung.

Durch die Bewässerung erhalten die Flächen nicht nur ihre Fruchtbarkeit. Sie bieten zudem seltenen Wiesenbrütern wie Feldlerche, Braunkelchen und anderen gefährdeten Arten einen der letzten Lebensräume in Südtirol. Zugleich eröffnet die offene Wiesenlandschaft einen unvergleichlichen Blick auf König Ortler und die Bergwelt des Obervinschgaus.

Die deutschsprachigen Führungen leitet Joachim Winkler, Biologe und Obmann des Heimatpflegevereins der Gemeinde Mals. Die italienischsprachigen Führungen begleitet Gianni Bodini, Fotograf und bekannter Vinschger Heimatkundler.

Anmeldung erforderlich: bis spätestens am Vortag um 17.00 Uhr im Info-Büro der Ferienregion Mals (+39 0473 831190). Weiter Infos und Kontaktinformationen: www.ferienregion-obervinschgau.it → Veranstaltungen