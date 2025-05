Südtirol mit goldenem Start in den Wonnemonat

Von: luk

Bozen – Südtirol startet sommerlich in den Mai: Mit bis zu 29 Grad am Feiertag und beinahe 30 Grad am Freitag zeigt sich das Wetter derzeit mehr als freundlich. Landesmeteorologe Dieter Peterlin spricht vom wärmsten Abschnitt der Woche, aber auch vom vorläufigen Höhepunkt der Frühsommergefühle.

„Warm und immer wärmer“, so beschreibt Peterlin das Wetter am 1. Mai und für den 2. Mai. Tatsächlich erleben viele Südtirolerinnen und Südtiroler derzeit einen goldenen Start in den Wonnemonat, mit strahlendem Sonnenschein und T-Shirt-Wetter.

Doch das Hoch über dem Alpenraum ist nur ein Gast auf Zeit: Schon am Samstag machen sich erste Wolken bemerkbar, dazu steigt die Schauer- und Gewitterneigung an. Der Sonntag bringt einen Wechsel aus Sonne und Wolken, am Nachmittag sind mancherorts Regenschauer möglich.

Ab Montag ist dann Schluss mit frühsommerlicher Wärme. Eine Kaltfront bringt dichte Wolken und immer wieder Regen. Die Temperaturen gehen deutlich zurück. Am Dienstag bleibt es kühl mit Höchstwerten um die 20 Grad.

Peterlins Fazit: „Die Natur erinnert uns Anfang nächster Woche daran, dass wir noch nicht im Sommer sind.“ Wer also Sonne tanken will, sollte die Gelegenheit nutzen.