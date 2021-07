Unwetterwarnung in Trient: Auch in Südtirol könnte es noch krachen

Trient/Bozen – In der Provinz Trient wird vor bevorstehenden Gewittern gewarnt. Die Bevölkerung wird zur Vorsicht aufgerufen. Am Abend ist mit Starkregen, Hagel und starkem Wind zu rechnen.

Auch in Südtirol kann es heute noch zu Gewittern kommen, erklärt Landesmeteorologe Dieter Peterlin. Am Nachmittag und Abend ziehen von Südwesten her weitere teils kräftige Regenschauer und Gewitter durch.

Auch morgen bleibt das Wetter nicht beständig. Die Alpen liegen nach wie vor im Einflussbereich eines Tiefs mit Zentrum über den Britischen Inseln. Mit einer südwestlichen Höhenströmung werden weiterhin labil geschichtete Luftmassen herangeführt, erklärt der Landeswetterdienst.

Dichtere Wolken wechseln mit sonnigen Abschnitten. Vor allem am Nachmittag und Abend entwickeln sich wieder ein paar Regenschauer und Gewitter.