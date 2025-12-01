Aktuelle Seite: Home > Chronik > Unzureichend ausgerüstete Teenager vom Schneeberg gerettet
Duo in Jogginghosen und Sneakers

Unzureichend ausgerüstete Teenager vom Schneeberg gerettet

Montag, 01. Dezember 2025 | 11:20 Uhr
Die Abgestürzten mussten mit dem Hubschrauber geborgen werden
APA/APA/THEMENBILD/EXPA/ JOHANN GRODER
Von: apa

Unzureichend ausgerüstet und ohne Bergerfahrung sind am Sonntag zwei Jugendliche aus Wien auf dem Hochschneeberg unterwegs gewesen. Die Burschen im Alter von 16 und 17 Jahren mussten von der Bergrettung ins Tal gebracht werden, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag. Eine Kostenersatzpflicht für den polizeilichen Einsatz werde durch die Alpine Einsatzgruppe geprüft.

Das Duo in Jogginghosen und Sneakers war seit 9.30 Uhr unterwegs und in den Nachmittagsstunden aufgrund Übermüdung und wegen der unzureichenden Ausrüstung nicht mehr in der Lage, den Abstieg eigenständig zu bewältigen. Die Jugendlichen hatten der Polizei zufolge zudem nur ein Paar Handschuhe bei sich. Ein Notruf war die Folge.

Tourenplanung und Winterausrüstung

Die Alpine Einsatzgruppe der Landespolizeidirektion Niederösterreich wies im Zusammenhang mit dem Vorfall erneut auf die Wichtigkeit guter Tourenplanung und entsprechender Winterausrüstung hin. Wetterumschwünge, frühe Dunkelheit und Schneelagen würden im hochalpinen Gelände oft unterschätzt.

Bei tief winterlichen Verhältnissen musste am Sonntag zudem ein 32-jähriger slowakischer Staatsbürger vom Preiner Gschaid gerettet werden. Er hatte laut Polizei “eine ambitionierte Bergtour” über etwa achteinhalb Stunden geplant. Nachdem er mehrmals hüfttief in den Schnee eingesunken war, kontaktierte er völlig durchnässt und erschöpft seine Freundin. Die Rettungskette wurde in Gang gesetzt und der Mann von einem Hubschrauber der Flugpolizei unverletzt ins Tal gebracht.

