Straße ins Passeiertal nach Murgang wieder geöffnet

Von: mk

St. Martin in Passeier – Nach den Murgängen vom 23. Juli abends musste die Staatsstraße zwischen St. Leonhard und St. Martin in Passeier gesperrt werden. Neben den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren waren auch Mitarbeiter des Landesamtes für Wildbach- und Lawinenverbauung West, des Landesstraßendienstes und ein Geologe im Auftrag des Landesamtes für Geologie und Baustoffprüfung im Einsatz.

Am 24. Juli um 16.05 Uhr konnte die Straße nach weniger als zwölf Stunden provisorisch wieder für den Verkehr freigegeben werden, dank des raschen und gut koordinierten Einsatzes des Landesstraßendienstes in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Wildbach- und Lawinenverbauung West, den Freiwilligen Feuerwehren und den betroffenen Gemeinden, an die Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider auch seinen Dank richtet: “Ein großes Dankeschön an alle Einsatzkräfte, die mit vollem Einsatz und guter Koordination eine rasche Wiederherstellung der Verbindung ermöglicht haben. Sicherheit hat dabei immer oberste Priorität. Mein Dank gilt auch den Gemeinden für die enge Abstimmung vor Ort.”

Weitere Maßnahmen zur dauerhaften Sicherung der Strecke sind in Vorbereitung.