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Verdächtiger nach Attacke in der Nähe der Akropolis festgenommen

Urlauberpaar bei Messerattacke in Athen verletzt

Dienstag, 21. Juli 2026 | 09:59 Uhr
Verdächtiger nach Attacke in der Nähe der Akropolis festgenommen
APA/APA/AFP/ANGELOS TZORTZINIS
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Von: APA/dpa

Ein Mann hat Dienstagfrüh nahe dem Eingang zur Touristenattraktion Akropolis in der griechischen Hauptstadt Athen mehrere Passanten mit einem Messer bedroht und anschließend ein Touristenpaar angegriffen und verletzt. Nach Berichten griechischer Medien wurde der mutmaßliche Täter festgenommen. Er soll ein der Polizei bekannter, psychisch kranker 60 Jahre alter Mann sein, berichtete der griechische öffentlich-rechtliche Rundfunk ERT News unter Berufung auf Polizeikreise.

Der Vorfall ereignete sich gegen 8.00 Uhr Ortszeit. Eine Passantin rief die Polizei, nachdem sie einen Mann mit einem Messer beobachtet hatte, der Passanten bedrohte. Daraufhin rückten Einsatzkräfte in das Gebiet aus.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge griff der Mann das Touristenpaar aus den USA offenbar unvermittelt an und verletzte beide. Demnach erlitt der Mann eine schwere Beinwunde, die Frau wurde am Arm verletzt. Ein Rettungswagen brachte die Opfer zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Sie seien beide nicht in Lebensgefahr.

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