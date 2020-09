US-Fliegerbombe in Vahrn gesprengt – VIDEO

Bozen/Vahrn – In Bozen ist am Sonntag bekanntlich eine US-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Die 500 Pfund schwere Bombe war bei Grabungsarbeiten am Verdi-Platz entdeckt worden.

Gegen 15.30 Uhr ist die Fliegerbombe im Pulverlager in Vahrn kontrolliert gesprengt worden. Im Einsatz waren insgesamt 300 Personen und 134 Fahrzeuge von verschiedenen Organisationen und Behörden.

Regierungskommissär Vito Cusumano und Bevölkerungsschutz-Agentur-Direktor Rudolf Pollinger danken für die Zusammenarbeit.

Verso le ore 15:30 l'ordigno despolettato è arrivato a Varna ed è stato fatto brillare. Tutta l'operazione ha visto impegnati oltre 300 persone e 134 mezzi. Il prefetto Cusumano e il direttore della protezione civile Pollinger ringraziano operatori e cittadini.