Fliegerbombe in Bozen entschärft

Bozen – Pünktlich wie ein Uhrwerk ist die US-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Bozen entschärft worden. Die Sprengmeister des zweiten Regiments der Alpini-Brigade „Julia“ haben die Gefahr gebannt, die von der Bombe ausging, berichtet Alto Adige online.

Die Fliegerbombe hatte ein Gewicht von 500 Pfund. Sie wurde während Grabungsarbeiten am Verdiplatz entdeckt. In Bozen wird derzeit an der Errichtung des Waltherparks gearbeitet.

Um 10.42 Uhr erklang die Sirene und gab das Ende der Entschärfung bekannt. Damit geht die Stadt wieder in Normalbetrieb.