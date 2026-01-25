US-Freeclimber bezwingt Wolkenkratzer in Taipeh

Von: APA/dpa

US-Freeclimber Alex Honnold hat sich den Traum von einer Wolkenkratzer-Besteigung erfüllt. Der 40-Jährige kletterte in rund eineinhalb Stunden ohne jegliche Absicherung auf den 508 Meter hohen Taipeh 101 in Taiwans Hauptstadt. Die Aktion wurde live via Netflix gestreamt – was für massive Kritik gesorgt hatte. “Ich bin total gehypt, unglaublich!”, sagte Honnold, nachdem er es schließlich geschafft hatte. Auf der Gebäudespitze schoss der Extremsportler zunächst ein Selfie.

Danach winkte er der jubelnden Menge am Boden zu. Honnold, der als einer der besten Freikletterer der Welt gilt, benötigte für seinen Aufstieg an der Fassade des pagodenartig gebauten Hochhauses entlang eine Stunde und knapp 32 Minuten.

Vor der Aktion hatten Medienwissenschaftler die geplante Liveübertragung massiv kritisiert. “Menschen dabei zuzusehen, wie sie sich in eine Todesrisiko-Situation begeben, halte ich persönlich für ethisch nicht vertretbar”, sagte etwa der deutsche Medien- und Sportwissenschaftler Thomas Horky dem Schweizer Rundfunksender SFR.

Kletterversuch verschoben

Wegen Regens war ein erster Kletterversuch Samstagfrüh in Taipeh abgesagt und auf Sonntag verschoben worden. Sie seien auf die Gnade der Natur angewiesen, betonte der Starkletterer, der in den Tagen vorher mit Seil am Taipeh 101 geübt hatte. Rund zweieinhalb Monate bereitete sich Honnold speziell auf den Wolkenkratzer vor.

Der verheiratete Vater von zwei kleinen Kindern verzichtet für gewöhnlich auf ein Seil oder andere Absicherungen – so auch beim Live-Spektakel in Taipeh, das Netflix “Skyscraper live” nannte. Während des Aufstiegs wurde Honnold immer wieder von Schaulustigen hinter den Fensterscheiben der Büroetagen fotografiert und lautstark angefeuert. Davon ließ er sich jedoch nicht beirren: Es sei cool, die Erfahrung mit all den Leuten zu teilen, sagte Honnold.

Für die Aktion soll Honnold von Netflix einen mittleren sechsstelligen Dollar-Betrag ausgezahlt bekommen, wie die “New York Times” unter Berufung auf anonyme Quellen berichtete. Er selbst sagte der US-Tageszeitung lediglich, dass es sich zwar um einen “peinlich hohen Betrag” handeln würde, er den Wolkenkratzer aber auch umsonst besteigen würde.

Die Angst klettert mit

“Wenn du fällst, stirbst du”, hatte er vor der Kletteraktion gesagt. “Ich bin mittlerweile an die Angst gewöhnt. Sie klettert immer mit.” Kritik an seinem Wolkenkratzer-Projekt könne er “total verstehen”. Aber wenn andere Freeclimber die Möglichkeit bekämen, das zu klettern, würden sie es auch tun. “Die Leute schauen auf das Projekt und sagen: Das ist riskant oder gefährlich. Aber für mich ist es nicht so viel anders als das, was ich sonst mache”, sagte er.

Honnold erlangte über die Freikletterszene hinaus große Bekanntheit durch den Film “Free Solo”. Die Produktion gewann 2019 den Oscar als bester Dokumentarfilm. Gezeigt wird, wie Honnold die 915-Meter-Wand des El Capitan im Yosemite Nationalpark bezwingt. Insgesamt klettert der Extremsportler bereits seit rund 30 Jahren.