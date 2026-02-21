US-Ostküste bereitet sich auf heftigen Schneesturm vor

Von: APA/AFP

An der Ostküste der USA haben sich die Menschen am Samstag auf einen weiteren heftigen Schneesturm eingestellt. Großstädte wie New York, Philadelphia, Boston und die US-Hauptstadt Washington bereiteten sich auf neue Schneefälle am Sonntag und starken Wind vor. “Zwischen 30 und 60 Zentimeter Schnee” könnten in Boston fallen, warnte der Nationale Wetterdienst. In einigen Gebieten entlang der Ostküste könne es “praktisch unmöglich” werden, sich fortzubewegen.

Außerdem könne es wegen des schweren, nassen Schnees zu zahlreichen Stromausfällen kommen, warnte der Wetterdienst zudem. An der Küste in Staaten wie Delaware und New Jersey drohten auch Überschwemmungen. Rund 50 Millionen US-Bürger leben im Einflussbereich des herannahenden Sturms, der sich vor der Ostküste Nordamerikas bildet.

In New York bereiteten sich Behörden und Bewohner auf einen heftigen Wintersturm vor. “Wir erwarten zwischen 30 und 40 Zentimeter Schnee”, sagte Bürgermeister Zoran Mamdani bei einer Pressekonferenz, es könnten sogar 50 Zentimeter und mehr werden. “Ich rufe alle New Yorker auf, drinnen zu bleiben und sich sicherheitshalber nicht auf die Straße zu wagen”, sagte er. Der Berufsverkehr Montagfrüh könne “extrem gefährlich werden”, warnte er.

Bereits Ende Jänner war ein heftiger Wintersturm über weite Teile der USA hinweggefegt. Mehr als hundert Menschen waren infolge der Wetterbedingungen gestorben.