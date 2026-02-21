Aktuelle Seite: Home > Chronik > US-Ostküste bereitet sich auf heftigen Schneesturm vor
Ruhe vor dem Sturm in New York

US-Ostküste bereitet sich auf heftigen Schneesturm vor

Samstag, 21. Februar 2026 | 23:37 Uhr
Ruhe vor dem Sturm in New York
APA/APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU
Schriftgröße

Von: APA/AFP

An der Ostküste der USA haben sich die Menschen am Samstag auf einen weiteren heftigen Schneesturm eingestellt. Großstädte wie New York, Philadelphia, Boston und die US-Hauptstadt Washington bereiteten sich auf neue Schneefälle am Sonntag und starken Wind vor. “Zwischen 30 und 60 Zentimeter Schnee” könnten in Boston fallen, warnte der Nationale Wetterdienst. In einigen Gebieten entlang der Ostküste könne es “praktisch unmöglich” werden, sich fortzubewegen.

Außerdem könne es wegen des schweren, nassen Schnees zu zahlreichen Stromausfällen kommen, warnte der Wetterdienst zudem. An der Küste in Staaten wie Delaware und New Jersey drohten auch Überschwemmungen. Rund 50 Millionen US-Bürger leben im Einflussbereich des herannahenden Sturms, der sich vor der Ostküste Nordamerikas bildet.

In New York bereiteten sich Behörden und Bewohner auf einen heftigen Wintersturm vor. “Wir erwarten zwischen 30 und 40 Zentimeter Schnee”, sagte Bürgermeister Zoran Mamdani bei einer Pressekonferenz, es könnten sogar 50 Zentimeter und mehr werden. “Ich rufe alle New Yorker auf, drinnen zu bleiben und sich sicherheitshalber nicht auf die Straße zu wagen”, sagte er. Der Berufsverkehr Montagfrüh könne “extrem gefährlich werden”, warnte er.

Bereits Ende Jänner war ein heftiger Wintersturm über weite Teile der USA hinweggefegt. Mehr als hundert Menschen waren infolge der Wetterbedingungen gestorben.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Südtirols Arbeitnehmer: Eigenheim schwerer erreichbar als vor 50 Jahren
Kommentare
81
Südtirols Arbeitnehmer: Eigenheim schwerer erreichbar als vor 50 Jahren
Demo zu “Remigration”: Veranstalter üben Kritik an öffentlicher Debatte
Kommentare
60
Demo zu “Remigration”: Veranstalter üben Kritik an öffentlicher Debatte
Letztes Mitglied der „Puschtra Buibm“ gestorben
Kommentare
51
Letztes Mitglied der „Puschtra Buibm“ gestorben
Lawine in Südtirol: Deutscher gräbt um das Leben seines Freundes
Kommentare
50
Lawine in Südtirol: Deutscher gräbt um das Leben seines Freundes
Von Baby-Gang umzingelt
Kommentare
40
Von Baby-Gang umzingelt
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 