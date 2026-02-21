Dritter Sieg in Folge: HCB klettert auf dritten Tabellenplatz

Von: ka

Bozen – Der HCB Südtirol Alperia feierte am Samstag einen 5:2-Heimerfolg gegen Hydro Fehérvár AV19. Durch den dritten Sieg in Folge kletterten die Bozner auf den dritten Tabellenplatz.

Beide Teams standen innerhalb von 24 Stunden zum zweiten Mal auf dem Eis. Während Bozen aus beiden Begegnungen das Punktemaximum holte, beendete Fehérvár die Auswärtsreise ohne Zähler. Bereits nach 91 Sekunden brachte Pollock die Hausherren in Führung. Gildon, der ligaweit die Plus/Minus-Wertung anführt, erhöhte wenig später mit einer Einzelaktion auf 2:0, ehe Schneider noch vor der ersten Drittelpause das 3:0 erzielte. Zwar verkürzten die Gäste im zweiten Drittel durch Mihály, doch Misley stellte den Drei-Tore-Vorsprung umgehend wieder her. Mit seinem zweiten Treffer sorgte Gildon in der 49. Minute für die endgültige Entscheidung. Am Ende bejubelte Bozen einen 5:2-Erfolg und den Sprung auf Rang drei. Fehérvár liegt nur noch einen Punkt vor dem Lokalrivalen Budapest auf Platz zehn.

Nach dem gestrigen Erfolg gegen Graz wiederholt der HCB Südtirol Alperia auch am Saturday Night der ICEHL seine starke Leistung: Vor 3.300 Zuschauern in der Sparkasse Arena besiegen die Weiß-Roten Hydro Fehervar AV19 mit 5:2. Dieser Sieg ermöglicht es den Weiß-Roten, Salzburg zu überholen und auf den dritten Tabellenplatz vorzurücken – mit einem Punkt Vorsprung auf die Red Bulls und vier Punkten Rückstand auf den zweitplatzierten Graz. In der kommenden Woche endet die Regular Season: Am Mittwoch tritt Bozen in Ljubljana an (live auf DAZN), am Freitag folgt das Heimspiel gegen den KAC und am darauffolgenden Sonntag das Auswärtsspiel in Vorarlberg.

Spielbericht:

Coach Shedden setzt auf dieselbe Aufstellung wie am Vortag gegen Graz. Vallini, Larcher und Marchetti pausieren rotationsbedingt, zudem fehlen die verletzten Barberio und Bradley.

Bozen startet sofort mit einem Powerplay in die Partie: Nach nur 1,5 Minuten passt McClure auf Pollock, der mit einem Direktschuss Reijola keine Chance lässt. Die Weiß-Roten bleiben druckvoll und sind nahe am zweiten Treffer: Schneider spielt von hinter dem Tor gegen den Körper des gegnerischen Goalies, doch die Scheibe tanzt auf der Linie und prallt an den Pfosten. Die Foxes geraten nur bei einigen Scheibenverlusten in Bedrängnis, kontrollieren insgesamt jedoch das Spiel und verpassen das 2:0 bei einem nicht verwerteten Drei-gegen-Eins durch Gildon. In der 16. Minute fällt schließlich das 2:0: Gildon erobert die Scheibe im Offensivdrittel und überlistet Reijola aus dem Slot. Keine zwei Minuten später legt Samuelsson vor dem Tor quer auf Schneider, der eiskalt zum 3:0 vollendet.

Fehervar nimmt Reijola vom Eis und bringt Horvath ins Tor. Bereits beim ersten Bully des zweiten Drittels verpasst Gersich allein vor dem ungarischen Goalie das 4:0. Die Ungarn erhöhen jedoch das Tempo, und Harvey rettet stark bei einem Alleingang von Gerlach. Nach einer längeren Druckphase verkürzt Fehervar in der 34. Minute durch Mihaly, der einen Distanzschuss von Andersen ins Tor abfälscht. Bozen antwortet prompt und stellt den Drei-Tore-Vorsprung wieder her: Horvath lässt einen Schuss von Digiacinto abprallen, Misley reagiert am schnellsten und trifft zum 4:1.

Im Schlussdrittel kontrollieren die Foxes das Spiel weitgehend und erzielen im Powerplay das 5:1: Nach schönem Zusammenspiel legt Schneider für Gildon auf, dessen Schlagschuss hinter Horvath einschlägt. Damit ist die Partie entschieden. 26 Sekunden vor der Schlusssirene setzt Gerlach in Unterzahl noch einen Treffer für die Ungarn zum 5:2, der das Ergebnis jedoch nur noch kosmetisch verbessert.

HCB Südtirol Alperia – Hydro Fehervar AV19 5 – 2 [3-0; 1-1; 1-1]

Tore: 01:31 Brett Pollock PP1 (1-0); 15:40 Max Gildon (2-0); 17:04 Cole Schneider (3-0); 33:35 Akos Mihaly (3-1); 36:15 Bryce Misley (4-1); 48:54 Max Gildon PP1 (5-1); 59:34 Max Gerlach SH1 (5-2)

Torschüsse: 54-38

Strafminuten: 4-8

Schiedsrichter: Rivis, Smetana / Bedynek, Mantovani