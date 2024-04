Vahrn: Junger Autofahrer [21] entgeht knapp einem Absturz

Vahrn – Mit dem Schrecken davongekommen ist am Samstag ein junger Autofahrer (21) in Vahrn bei Brixen. Der Brixner war auf einer einspurigen Straße im Ortsteil Schalders unterwegs und wollte dort wenden.

Doch dafür war der Platz zu knapp, schreibt die Zeitung Alto Adige. Der junge Autofahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Es geriet über den Straßenrand hinaus und begann den Hang hinunter zu rollen.

In letzter Sekunde ist der 21-Jährige aus dem Auto gesprungen und konnte so vermutlich Schlimmeres verhindern. Er blieb unverletzt, während das Auto rund 40 Meter über die Wiese rollte und schließlich in einer Baumgruppe zum Stehen kam.

Die örtliche Feuerwehr eilte zur Unfallstelle und barg das Fahrzeug mit Hilfe einer Seilwinde. Trotz des spektakulären Vorfalls geht der Unfall glücklicherweise glimpflich aus.