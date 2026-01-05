Verblüffende Nachbarschaft in Meran

Von: luk

Meran – Ein Lichtschein aus einer Baustellenwohnung machte die Carabinieri in Meran auf eine illegale Besetzung aufmerksam. Dies hatte Folgen für gleich zwei Beteiligte.

Die Carabinieri haben in den vergangenen Tagen in Meran einen Mann entdeckt, der sich unrechtmäßig in einer Wohnung aufgehalten hat, die derzeit renoviert wird. Der Einsatz erfolgte im Rahmen einer eigenständigen Kontrolle durch Exekutivbeamte der Carabinieri-Station Burgstall.

Während einer Streifenfahrt fiel den Ordnungshütern ein Lichtschein aus einer Wohnung auf. Da der Verdacht auf eine Unregelmäßigkeit bestand, kontrollierte die Patrouille das Gebäude. Im Inneren fanden die Beamten einen Mann [32] ohne festen Wohnsitz, der sich in der Wohnung ein provisorisches Lager eingerichtet hatte. Eine Berechtigung dafür hatte er nicht.

Bei einer anschließenden Überprüfung der Räumlichkeiten, die auch der Feststellung möglicher Schäden oder fehlender Gegenstände diente, kam eine weitere Unregelmäßigkeit ans Licht: Ein direkter Nachbar hatte den Mann unterstützt, indem er ihm über ein Verlängerungskabel Strom aus seiner eigenen Wohnung zur Verfügung stellte.

Der 32-Jährige wurde kontrolliert und aus der Wohnung verwiesen. Bei ihm wurde eine geringe Menge Haschisch gefunden. Die Carabinieri zeigten ihn wegen widerrechtlicher Besetzung von Gebäuden an. Zudem wurde er als Drogenkonsument gemeldet. Auch der Nachbar wurde identifiziert und gab seine Beteiligung zu. Gegen ihn wurde ebenfalls Anzeige wegen Beihilfe erstattet.

Bei einer späteren Nachkontrolle am selben Ort trafen die Carabinieri erneut auf denselben Mann, der sich wieder unbefugt in der Wohnung aufhielt. Auch diesmal wurde er des Gebäudes verwiesen und erneut angezeigt – dieses Mal als Wiederholungstäter.